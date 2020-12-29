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Беларуськалий поставит рекорд по выпуску удобрений по итогам года

29.12.2020 15:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. По результатам 2020 года ОАО "Беларуськалий" достигнет рекорда по добыче руды, заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко во время визита на флагман горнорудной промышленности.

© Photo : Из личного архива Виталия Чернова
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"До конца года осталось буквально пару дней, но есть уверенность, что будет поставлен рекорд по объему добычи хлоркалия. И на фоне разговоров, что кто-то остановился или вообще закроется, это самый убедительный ответ на такие высказывания", - сказал белорусский премьер.

По предварительной информации за 11 месяцев уходящего года было выпущено 11 362 тыс. т минеральных удобрений, что на 2,3% больше, чем в 2019 году за аналогичный период.

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© Photo : Facebook / Пресс-служба Совета министров Беларуси
Премьер-министр Роман Головченко во время визита на "Беларуськалий"

Последует

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Теги: Минск
 
 
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Согласно официальной информации только за 11 месяцев текущего года выпуск минеральных удобрений превысил 11 тысяч тонн.
 
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