Беларуськалий поставит рекорд по выпуску удобрений по итогам года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. По результатам 2020 года ОАО "Беларуськалий" достигнет рекорда по добыче руды, заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко во время визита на флагман горнорудной промышленности.

"До конца года осталось буквально пару дней, но есть уверенность, что будет поставлен рекорд по объему добычи хлоркалия. И на фоне разговоров, что кто-то остановился или вообще закроется, это самый убедительный ответ на такие высказывания", - сказал белорусский премьер.

По предварительной информации за 11 месяцев уходящего года было выпущено 11 362 тыс. т минеральных удобрений, что на 2,3% больше, чем в 2019 году за аналогичный период.

Последует

Читайте также: