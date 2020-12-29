Беларусь и Россия согласовали поставки нефти на 2021 год. Но альтернатива припасена

Источник материала: Tut.by

Москва и Минск согласовали условия поставок российской нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке в следующем году. Вместе с тем Беларусь продолжит приобретать сырье и у альтернативных поставщиков по морю.



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Премьер-министр Роман Головченко сообщил , что Беларусь подписала контракты на поставку нефти в 2021 году с рядом крупных российских поставщиков. Россия, по словам Головченко, готова поставить «максимальный объем» нефти, белорусская сторона — переработать на НПЗ «столько, сколько будет нам выгодно». Ориентир для обеих сторон — 18 млн тонн. «Но все будет зависеть от ситуации на рынке», — подытожил премьер-министр.

Россия и Беларусь утвердили график поставок нефти по трубопроводам на первый квартал 2021 года. Он предполагает экспорт на белорусские НПЗ 4,5 млн тонн нефти, сообщил ТАСС источник в отрасли.

Компании России и концерн «Белнефтехим» провели несколько раундов переговоров осенью. Минск предлагал пересмотреть цену нефти в сторону снижения, в то время как некоторые российские экспортеры, в частности «Роснефть», настаивали на ее увеличении, сообщили три источника Reuters. Тем не менее «формула расчета цены и объемы поставок» остались на уровне 2020 года.

Важный нюанс состоит в том, что механизм межбюджетного трансферта при расчетах за нефть с РФ в 2021 году не будет действовать, сообщил Головченко. Он высказался в пользу того, чтобы уходить от таких «не очень рыночных инструментов». В 2020 году данный механизм компенсировал Беларуси премию российским компаниям-поставщикам нефти, включенную в цену поставок.

Таким образом в условиях проходящего налогового маневра цена российской нефти для Беларуси в 2021 году вырастет. Как говорила зампред «Белнефтехима» Светлана Гурина, в следующем году стоимость российской нефти для Беларуси будет уже составлять 88−90% от мировой. Сейчас — 85%.

Быть ли нефти из альтернативных источников?

В 2020 году Беларусь возобновила поставки морской нефти из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний в первом квартале в связи с разногласиями по цене. «Белнефтехим» осуществлял альтернативный импорт из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США через порты Литвы и Украины. По словам источников TUT.BY, в следующем году покупка танкерной нефти будет продолжена. Только фокус сделают на поставку сырья через Украину на Мозырский НПЗ, поскольку «логистика лучше, чем через Клайпеду на «Нафтан», отмечают собеседники. Объем останется прежний — один танкер в месяц.

Уже известно, что украинский оператор трубопроводной системы «Укртранснафта» и BNK UK Ltd («дочка» «Белорусской нефтяной компании», БНК) продлили контракт на транзит нефти на 2021 год. Гендиректор «Укртранснафты» Николай Гавриленко в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщил, что тариф и контрактные условия между сторонами на следующий год соответствуют действующему договору. От белорусской стороны была просьба сделать определенный дисконт на тариф. «Будут увеличиваться объемы — будет снижаться тариф», — пояснил Гавриленко.

Глава «Укртранснафты» также уточнил, что БНК уже номинировала на первую декаду января 2021 года один танкер. В целом по итогам 2020 года транспортировка азербайджанской нефти из Одессы в Беларусь составила 880 тысяч тонн.

«Укртраснафта» заработала 13 млн долларов на операции по купленной на спаде цен весной 180 тысяч тонн азербайджанской нефти и ее последующей продаже в ноябре, сообщил Гавриленко. БНК купила 80 тысяч тонн такой нефти.

В 2021 году РФ и Беларуси еще предстоит завершить согласование вопроса о компенсациях за «грязную» нефть, которую получил Мозырский НПЗ. «Белнефтехим» также хотел проиндексировать тариф на транзит российского сырья по нефтепроводу «Дружба» почти на 25% в 2021 году. Но в Москве с этим не согласилась.