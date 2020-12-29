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Беларусь и Россия согласовали поставки нефти на 2021 год. Но альтернатива припасена
29.12.2020 16:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Москва и Минск согласовали условия поставок российской нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке в следующем году. Вместе с тем Беларусь продолжит приобретать сырье и у альтернативных поставщиков по морю.
Премьер-министр Роман Головченко
Россия и Беларусь утвердили график поставок нефти по трубопроводам на первый квартал 2021 года. Он предполагает экспорт на белорусские НПЗ 4,5 млн тонн нефти, сообщил ТАСС источник в отрасли.
Компании России и концерн «Белнефтехим»
Важный нюанс состоит в том, что механизм межбюджетного трансферта при расчетах за нефть с РФ в 2021 году не будет действовать, сообщил Головченко. Он высказался в пользу того, чтобы уходить от таких «не очень рыночных инструментов». В 2020 году данный механизм компенсировал Беларуси премию российским компаниям-поставщикам нефти, включенную в цену поставок.
Таким образом в условиях проходящего налогового маневра цена российской нефти для Беларуси в 2021 году вырастет. Как
Быть ли нефти из альтернативных источников?
В 2020 году Беларусь возобновила поставки морской нефти из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний в первом квартале в связи с разногласиями по цене. «Белнефтехим» осуществлял альтернативный импорт из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США через порты Литвы и Украины. По словам источников TUT.BY, в следующем году покупка танкерной нефти будет продолжена. Только фокус сделают на поставку сырья через Украину на Мозырский НПЗ, поскольку «логистика лучше, чем через Клайпеду на «Нафтан», отмечают собеседники. Объем останется прежний — один танкер в месяц.
Уже известно, что украинский оператор трубопроводной системы «Укртранснафта» и BNK UK Ltd («дочка» «Белорусской нефтяной компании», БНК)
Глава «Укртранснафты» также уточнил, что БНК уже номинировала на первую декаду января 2021 года один танкер. В целом по итогам 2020 года транспортировка азербайджанской нефти из Одессы в Беларусь составила 880 тысяч тонн.
«Укртраснафта» заработала 13 млн долларов на операции по
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Россия и Беларусь утвердили график поставок нефти по трубопроводам на первый квартал 2021 года. Он предполагает экспорт на белорусские НПЗ 4,5 млн тонн нефти
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