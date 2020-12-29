Источник материала: realt.by

События 2021 года точно войдут в учебники истории. И потомки будут исследовать нашу жизнь, наши поступки, наши дома , в конце концов:) Мы задумались об этом и решили, что стоит посмотреть, есть ли сейчас в продаже дома в 100-летнем возрасте, то есть построенные до 1921 года, чтобы тоже немного копнуть истории (а те времена были не менее насыщенными для нашей земли). Таких объектов в базе Realt.by оказалось больше десятка. Но основная масса не сохранила колорита - дома реконструировали в 60-70-е, а то и в 90-е, ошалевывая или вовсе обшивая сайдингом. Мы выбрали из базы те, по сохранившимся элементам которых видна их самобытность.

1. Самый древний дом - в Полоцком районе Построен аж в 1895 году в деревне Жевново Полоцкого района. Площадь дома 85 квадратных метров. Далеко от оживленных дорог, рядом речка. Продавец пишет, что дому требуется ремонт, выставил его за 1700 долларов, но цена, скорее, за участок в 25 соток.



2. Дом 1920 года в д. Новая Старина – Узденский район Тут сохранилось оригинальное окно и "ганак", пусть и требующие реставрации. Дом просторный по "тем" меркам - 76 квадратных метров. Описывается, как ухоженный, но время берет свое. Участок тут большой, рядом лес, озеро. Хотят за него сумму, эквивалентную $7900, впрочем, с торгом.



3. "Дагледжаны" дом 1920 года в Вилейском районе Выглядит дом в агрогородке Лыцевичи пригодным для проживания. "В жилой части дома сделан свежий ремонт, дом чистый, светлый и аккуратный, печка обложена плиткой, в неотапливаемой части дома черновой деревянный пол. Две кладовки. Введена вода от центрального водопровода" - пишет продавец. Дом выставлен за $9500 с торгом . 22 сотки земли прилагаются.





4. Дом 1920 г. в Каменецком районе Похоже, недавно в нем жили люди. Сохранились интересные двери, ставни, конструкции, поддерживающие свесы крыши. Дом небольшой, 47 квадратных метров, участок 16 соток. Предлагается за 5,5 тысячи долларов в эквиваленте. И тоже - с торгом.



5. Беленый сруб 1925 года Этот дом в Брестском районе будет праздновать столетие в 2025-м - если доживет. Построен в тяжелые времена, потому не с размахом. Площадь - чуть менее 40 квадратных метров. О "внутреннем" состоянии дома в объявлении нет ни слова, но, похоже, дом под снос. За участок в д. Леплевка хотели бы 4,8 тысячи долларов , и тоже указано "торг".



В базе мы также нашли пример неплохой реконструкции с использованием антикварного сруба. Так выглядит "улучшенный дом" 1907 года .



Дом реконструировали в 2014-м, превратив древний сруб в шестикомнатный коттедж площадью 140 квадратных метров. Высота потолков тут 2,6 метра (в большинстве столетних домов они 2,3-2,5 метра). Фундамент выдержан в нужной стилистике - там каменная кладка. Но крышу сделали современной - традиционная для сельских усадеб начала 20 века осиновая или дубовая дранка сейчас бы обошлась дороже отечественной натуральной черепицы. Продаются в Беларуси и кирпичные, и деревянные большие "панские" дома, но обычно с тяжелыми ограничениями в плане реконструкции и с целевым назначением, не позволяющим там поселиться. Поэтому в нашу подборку они не вошли.