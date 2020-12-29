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Им больше 100 лет: как выглядят и сколько стоят белорусские "антикварные" жилые дома
29.12.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
События 2021 года точно войдут в учебники истории. И потомки будут исследовать нашу жизнь, наши поступки, наши
1. Самый древний дом - в Полоцком районе
Построен аж в 1895 году в деревне Жевново Полоцкого района. Площадь дома 85 квадратных метров. Далеко от оживленных дорог, рядом речка. Продавец пишет, что дому требуется ремонт,
2. Дом 1920 года в д. Новая Старина – Узденский район
Тут сохранилось оригинальное окно и "ганак", пусть и требующие реставрации. Дом просторный по "тем" меркам - 76 квадратных метров. Описывается, как ухоженный, но время берет свое. Участок тут большой, рядом лес, озеро.
3. "Дагледжаны" дом 1920 года в Вилейском районе
Выглядит дом в агрогородке Лыцевичи пригодным для проживания. "В жилой части дома сделан свежий ремонт, дом чистый, светлый и аккуратный, печка обложена плиткой, в неотапливаемой части дома черновой деревянный пол. Две кладовки. Введена вода от центрального водопровода" - пишет продавец. Дом
4. Дом 1920 г. в Каменецком районе
Похоже, недавно в нем жили люди. Сохранились интересные двери, ставни, конструкции, поддерживающие свесы крыши. Дом небольшой, 47 квадратных метров, участок 16 соток.
5. Беленый сруб 1925 года
Этот дом в Брестском районе будет праздновать столетие в 2025-м - если доживет. Построен в тяжелые времена, потому не с размахом. Площадь - чуть менее 40 квадратных метров. О "внутреннем" состоянии дома в объявлении нет ни слова, но, похоже, дом под снос. За участок в д. Леплевка
В базе мы также нашли пример неплохой реконструкции с использованием антикварного сруба. Так выглядит
Дом реконструировали в 2014-м, превратив древний сруб в шестикомнатный коттедж площадью 140 квадратных метров. Высота потолков тут 2,6 метра (в большинстве столетних домов они 2,3-2,5 метра). Фундамент выдержан в нужной стилистике - там каменная кладка. Но крышу сделали современной - традиционная для сельских усадеб начала 20 века осиновая или дубовая дранка сейчас бы обошлась дороже отечественной натуральной черепицы.
Продаются в Беларуси и кирпичные, и деревянные большие "панские" дома, но обычно с тяжелыми ограничениями в плане реконструкции и с целевым назначением, не позволяющим там поселиться. Поэтому в нашу подборку они не вошли.
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События 2021 года точно войдут в учебники истории. И потомки будут исследовать нашу жизнь, наши поступки, наши дома, в конце концов:) Мы задумались об этом и решили, что...
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