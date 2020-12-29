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БЖД купит в Китае 15 новых электровозов

29.12.2020 17:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Белорусская железная дорога заключила контракт с двумя китайскими электровозостроительными компаниями на поставку 15 грузовых односекционных электровозов, сообщили в пресс-службе БЖД.

© Photo : Stadler Minsk
БЖД купит 10 поездов Stadler с VIP-местами

До конца 2023 года в Беларусь поставят электровозы БКГ2 – локомотивы нового поколения, которые используются не только для перевозки грузов, но и пассажиров. Стоимость инвестпроекта – 64,3 миллиона евро, приобретать поезда будут за счет кредитных ресурсов экспортно-импортного банка Китая.

БЖД уже десять лет сотрудничает с китайскими компаниями, за это время в нашу страну было поставлено более 30 грузовых электровозов серии БКГ1 и БКГ2. Кроме того, были электрифицированы железнодорожные участки Гомель – Жлобин – Осиповичи, Молодечно – Гудогай – госграница, сейчас заканчиваются работы по электрификации участка Жлобин – Калинковичи – Барбаров.

Как подчеркнул начальник БЖД Владимир Морозов, через Беларусь обеспечивается беспрепятственный пропуск грузопотоков в сообщении Китай – Европа – Китай. В 2020 году он составил порядка 540 тысяч контейнеров в 20-футовом эквиваленте.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Стоимость проекта – более 64 миллионов евро, приобретать электровозы планируется с привлечением кредитных ресурсов китайского "Эксимбанка".
 
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