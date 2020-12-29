Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко расширил полномочия своих помощников — инспекторов по областям и Минску. Соответствующий указ № 503 он подписал 29 декабря, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

В документе в новой редакции изложено Положение о помощнике президента Беларуси, утвержденное указом № 40 от 13 февраля 2017 года.

В документе отмечено, что инспекторы могут:

привлекать к выполнению поручений президента государственные органы и организации, в том числе системы обеспечения безопасности;

при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территорию и в помещения государственных органов и организаций;

при выявлении фактов бесхозяйственности, нарушений законодательства, производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины ходатайствовать перед государственными органами и организациями о привлечении к дисциплинарной ответственности или применении иных мер воздействия в отношении должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения.

Указаны также дополнительные функции помощников:

по выявлению в регионах источников и факторов, создающих угрозу национальной безопасности;

по контролю, анализу и прогнозированию общественно-политических и социально-экономических процессов;

внесению предложений по обеспечению внутриполитической стабильности в регионе, в том числе об укреплении правопорядка, и другие.

Напомним, 29 октября Александр Лукашенко назначил трех помощников президента : Валерий Вакульчик стал помощником президента по Брестской области, Юрий Караев — по Гродненской области, Александр Барсуков — по городу Минску. 20 октября Лукашенко назначил нового помощника по Могилевской области — им стал Леонид Мартынюк.

Во время назначения трех помощников было заявлено, что их функционал будет значительно расширен. Кроме кадровой работы, это помощь в обеспечении общей безопасности, прямое взаимодействие с президентом. Помощник должен стать настоящим инспектором в регионе.

Накануне об обязанностях помощника президента в интервью рассказал Юрий Караев. По его словам, основное — это работа с кадрами, их подбор, назначение, положение дел в трудовых коллективах, контроль за организацией деятельности правоохранительных и силовых органов, в первую очередь — вертикаль власти, а также приемы граждан.