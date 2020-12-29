|
Единый тариф на газ будет рассмотрен в течение 2021 года
30.12.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек – Sputnik. Вопрос о едином тарифе на природный газ для населения будет рассмотрен в течение 2021 года, заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом ПУ "Молодечногаз".
© Sputnik / Виктор Толочко
Министр подчеркнул, что вопрос перехода на единый тариф природного газа без учета сезонности ранее уже рассматривался.
"Соответствующие материалы мы вносили в МАРТ. Предлагалось уйти от дифференцированных и выйти на усредненный тариф. Пока такой подход не был поддержан. В то же время есть поручение Совета министров: комплексно изучить этот вопрос и подготовить предложения в течение 2021 года", - цитирует Каранкевича пресс-служба Минэнерго.
Этот вопрос уже поднимался два года назад. Планировалось, что отказ от летнего и зимнего тарифов станет дополнительным этапом в сокращении перекрестного субсидирования в данной отрасли.
Тогда также предлагалось рассмотреть вопрос дифференциации стоимости газа в баллонах для белорусов, у которых есть возможность подключения к газопроводу, а газовым хозяйствам разрешить субсидирование газификации таких домов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перехода на единый тариф природного газа без учета сезонности ранее уже рассматривался, соответствующие материалы вносились в МАРТ, подчеркнул министр...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)