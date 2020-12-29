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Единый тариф на газ будет рассмотрен в течение 2021 года

30.12.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Вопрос о едином тарифе на природный газ для населения будет рассмотрен в течение 2021 года, заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом ПУ "Молодечногаз".

© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр подчеркнул, что вопрос перехода на единый тариф природного газа без учета сезонности ранее уже рассматривался.

"Соответствующие материалы мы вносили в МАРТ. Предлагалось уйти от дифференцированных и выйти на усредненный тариф. Пока такой подход не был поддержан. В то же время есть поручение Совета министров: комплексно изучить этот вопрос и подготовить предложения в течение 2021 года", - цитирует Каранкевича пресс-служба Минэнерго.

Этот вопрос уже поднимался два года назад. Планировалось, что отказ от летнего и зимнего тарифов станет дополнительным этапом в сокращении перекрестного субсидирования в данной отрасли.

Тогда также предлагалось рассмотреть вопрос дифференциации стоимости газа в баллонах для белорусов, у которых есть возможность подключения к газопроводу, а газовым хозяйствам разрешить субсидирование газификации таких домов.

 
Теги: Минск
 
 
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Перехода на единый тариф природного газа без учета сезонности ранее уже рассматривался, соответствующие материалы вносились в МАРТ, подчеркнул министр...
 
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