Единый тариф на газ будет рассмотрен в течение 2021 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Вопрос о едином тарифе на природный газ для населения будет рассмотрен в течение 2021 года, заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом ПУ "Молодечногаз".

Министр подчеркнул, что вопрос перехода на единый тариф природного газа без учета сезонности ранее уже рассматривался.

"Соответствующие материалы мы вносили в МАРТ. Предлагалось уйти от дифференцированных и выйти на усредненный тариф. Пока такой подход не был поддержан. В то же время есть поручение Совета министров: комплексно изучить этот вопрос и подготовить предложения в течение 2021 года", - цитирует Каранкевича пресс-служба Минэнерго.

Этот вопрос уже поднимался два года назад. Планировалось, что отказ от летнего и зимнего тарифов станет дополнительным этапом в сокращении перекрестного субсидирования в данной отрасли.

Тогда также предлагалось рассмотреть вопрос дифференциации стоимости газа в баллонах для белорусов, у которых есть возможность подключения к газопроводу, а газовым хозяйствам разрешить субсидирование газификации таких домов.