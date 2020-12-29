Система госзакупок медицинских изделий и лекарств меняется в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Система государственных закупок медицинских изделий и лекарств меняется в Беларуси, сообщила пресс-служба белорусского лидера во вторник.

Указ № 494 "О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания" президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 декабря.

Согласно документу, заказчикам из числа госорганов и организаций предоставлено право покупать медицинские товары у предприятий системы "Фармация" и РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр" без проведения процедур госзакупок. Так как они определены организаторами закупок медицинских товаров.

Возможность проводить закупки из одного источника услуг по ремонту, запасных частей и (или) расходных материалов для ремонта высокотехнологичного дорогостоящего оборудования сохранена. Также разрешено объявлять процедуру государственных закупок медицинских товаров в IV квартале года, предшествующего очередному финансовому отчетному периоду.

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