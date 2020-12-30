Караев: Любой бунтовщик, восставший, протестун, революционер - это сторонник темной силы

Источник материала: Tut.by

Во второй части интервью блогеру Алексею Голикову, у которого 23 тысячи подписчиков на YouTube, помощник президента Беларуси по Гродненской области и экс-министр МВД Беларуси Юрий Караев рассказал о смысле жизни, как выразить свое мнение, чтобы не нарушить закон, и главном возмутителе спокойствия.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По мнению Караева, смысл жизни человека: «Прожить как можно более достойно, детей вырастить здоровыми и хорошими».

Караев заявил, что не является приверженцем абсолютной монархии, но считает, что сильная власть более эффективна, особенно в трудные времена (в период пандемий, войн, каких-то еще потрясений), чем демократия.

У Караева спросили, почему сейчас стали часто звучать «нотки стремления к демократическому управлению».

— Наверное, потому то подача извне сыграла свою роль. Люди стали больше ездить, путешествовать, смотреть, больше узнавать информации по всему миру — и увидели какие-то привлекательные стороны жизни, не как у нас. Свободы какие-то или лучше доходы, еще что-то лучше организовано, потому что там демократия. И редко смотрят критически на недостатки и проблемы. А я стараюсь оценивать всесторонне, с попыткой прогноза на будущее.

Караев считает, что «мы живем неплохо, уровень благосостояния неизменно повышается за последние десятилетия».

Инспектор назвал свою зарплату достойной, но озвучивать ее размер не стал. Он также сообщил, что приехал на Volkswagen Polo.

Караев: Я не организовывал насилие, я организовывал охрану общественного порядка

Голиков рассказал, что общался с силовиками перед интервью с Караевым и интересовался, какой бы вопрос они задали министру. Вопрос был такой: «Мы волнуемся, выстоит ли власть и защитит ли нас?» Голиков поинтересовался предпосылками для такого вопроса. «Они говорят, что мы видим то внешнее влияние, которое оказывается на страну в виде санкций, массированных информационных атак, и мы помним, что произошло с Советским Союзом и силовиками. Часть из них вынуждена была уйти в частные охранные компании, часть ушла в бандитизм. Получилось, что мы защищая интересы Родины, будучи патриотами, оказались преданы. Не произойдет ли такого в Беларуси»? — спросил блогер.

Караев уверен, что такого в Беларуси не произойдет, так как у власти находятся люди, которые являются патриотами и государственниками и есть отлаженная система подготовки кадров, кадровый резерв.

Блогер спросил у Караева, как людям выразить свое мнение так, чтобы не нарушить закон? И где заканчивается мнение и начинается протест?

— Я не хочу отвечать на этот вопрос в рекомендательном стиле. Отвечу очень узко: так, чтобы не мешать другим людям и не выводить силовые органы на силовое воздействие. <…> Мне важно, чтобы это было цивилизованно, без насилия с обоих сторон и без провокации насилия органов правопорядка к протестующим.

Караев отметил: недавно прочитал фразу: «Вспомните, что вся власть от Бога» (Библия, Послание к Римлянам, 13:1 — прим. ред.). Он считает, что восставать против власти и против общества не приветствуется ни человеческими, ни религиозными законами и нормами.

— Читая таких мудрых людей, такое встречаешь: любой бунтовщик, любой восставший, любой протестун, любой революционер — это сторонник темной силы. Недавно встречался в Гродно с настоятельницей монастыря матушкой Гавриилой. Она мне такой вопрос: «Кто главный революционер?» Я помню, что читал про это, и говорю: «Дьявол». Она говорит: «Молодец, правильно». Действительно, главный возмутитель спокойствия — дьявол. Те, кто участвует в восстаниях, революциях, бунтах — это если не слуги его, то, по крайней мере, сторонники. Конечно, очень много — невольные и не задумывающиеся, неплохие люди. Но получается так, что участвуя в каких-то смутах, как вы сказали, и волнениях, они невольно [выступают] за темную сторону, за дьявола, — заявил Караев.