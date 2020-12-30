«Спрос только на бюджетные дома, а в следующем году цены будут падать». Итоги 2020-го на рынке загородной недвижимости и прогнозы на 2021-й

В 2020 году самый высок ий спрос был на дешевые дачи и дома

– В прошлые годы спросом пользовались дома стоимостью в эквиваленте до $120–130 тыс. Продали квартиру, докредитовались либо добавили накопления - и вот уже живем в собственном загородном доме. Сегодня ситуация несколько изменилась. Не то что люди не мечтают купить себе такой дом, очень даже хотят, но нет дополнительных средств – предлагают обмены, без доплаты. Хотя, по мне, это как-то нелогично – менять современный дом 110 квадратных метров на 2-3-комнатную квартиру в Минске.

Самый высокий спрос в 2020 году наблюдалсяна дачи и загородные дома с коммуникациями для постоянного места жительства максимально до $35–50 тыс. удаленностью до 20-30 км от Минска с хорошей транспортной доступностью.

Такие объекты не задерживаются в продаже и продаются достаточно быстро. Почему? Причина – пандемия, люди не хотят жить скученно, лучше иметь свою территорию, дышать свежим воздухом. Второе – даже в небольшом доме проще разместиться семье, чем в 1-комнатной квартире за те же деньги. В доме всегда хватает места для семьи, и жизнь комфортнее, уютней как-то. Большое подспорье - подсобные помещения: кладовки, сараи, погреба, домики для кур и другой домашней живности. И еще земля, где можно посадить сад-огород и прокормиться в голодное время.

Жизнь за городом сейчас приносит свои преимущества, развиваются частные фермерские хозяйства, где можно совсем недорого купить домашние качественные продукты, разве можно их сравнивать с продуктами из магазина?

Именно в апреле-мае, в связи с пандемией, вырос спрос на покупку дач и небольших загородных домов вблизи Минска. Люди выезжали семьями, вывозили детей из города, особенно когда появилась возможность работать и учиться на удаленке.

Из тех объектов, что продавала, повышенный спрос был на дачу в деревне Кражино (73 км от Минска). В конце апреля заключила договор, в начале июня продала в эквиваленте за $35 тыс. Толком не считала, но было около 50 показов, может, больше. Почему столько показов в процессе продажи? За $30 тыс. был готов купить практически каждый, а вот за $ 35 тыс. сразу находилась масса недостатков. Самый странный, более того, нелогичный - это расстояние и отсутствие природного газа. По логике потенциальных покупателей: за $30 тыс. газ как-то и не нужен – это же дача, а вот за $ 35 тыс.«это уже как-то не очень…». Многие сразу про недвижимость в Испании вспоминают, не замечая то, что дом – сруб ручной рубки с коммуникациями, для отопления используется современный камин. На участке 11 соток - скважина, прекрасная, построенная профессионалом, баня, молодой плодоносящий сад, газон, цветники, альпийская горка. Это уже было не важно. Представление у покупателей о даче такое - это пусть и небольшой, но современный дом (коттедж) со всеми удобствами и коммуникациями. Желательно ухоженный участок не менее 10 соток - с газоном, маленьким садиком, елками, пихтами, беседками, баней, гаражом. Все это за $ 30 тыс., максимум $ 45 тыс. (если в пределах 20 км от Минска на берегу реки или озера), а уж если дальше, то нет.

В 2020 году было много запросов и на хутора, правда, чтобы близко к Минску и с хорошей инфраструктурой. Периодически такие объекты попадаются. К примеру, сейчас продается деревенская усадьба хуторского типа в 80 км от Минска на берегу озера в а.г. Любковщина, цена – $25 тыс.