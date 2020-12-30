Под 4% годовых на 30 лет. Реально ли белорусу купить недвижимость в Польше?

Квартиры в новостройках сдаются только с черновой отделкой, но выполненной очень качественно. Если одна из стен в квартире будет не идеально прямой – покупатель уйдет, а застройщик хорошенько подпортит свою репутацию.

Каждый дом укомплектовывается премиальными лифтами, а некоторые парадные напоминают больше музей, чем подъезд. В квартире также сразу же устанавливаются дорогие радиаторы, которые обычно не меняют после заселения, уже отделаны балконы в соответствии со стилистикой дома.

- «Двушки» в Польше стоят примерно 300-400 тысяч злотых ($81-108 тыс. – прим. ред.), но уже в этом диапазоне можно купить и трехкомнатную квартиру, в зависимости от количества квадратных метров. Но в среднем «трешки» стоят здесь от 350 тысяч злотых ($94 тыс. – прим.ред.) и выше. Предела в цене этих квартир почти нет, - рассказывает Наталья Зайцева. – Но стоит помнить, что квартиры в Польше очень маленькие, потому что поляки сильно экономные. Чем меньше квартира, тем меньше расходы на ее содержание (коммунальные услуги).

Что очень непривычно белорусу после переезда – размеры квартир. «Однушка» в Польше начинается от 20 квадратных метров. В Минске полно однокомнатных квартир площадью 40-45 квадратных метров, в Польше же такой метраж почти что только у «двушек». Также здесь редко можно встретить квартиру с отдельной кухней и двумя комнатами. Зачастую это кухня, совмещенная с гостиной плюс спальня.

Такие «двушки» в новостройках начинаются с метража в 38 квадратных метров, и заканчиваются 55 «квадратами». А вот на вторичке можно найти и квартиры побольше. Дома, которые возводили в 70-х годах (очень похожи на наши хрущевки), имеют отдельную полноценную кухню и две маленькие комнаты. Более старые квартиры (Каменицы) имеют высокие потолки и большие площади комнат.

- Каменицы также бывают двух типов: дома в старом состоянии и те, которые успели ревитализировать, то есть обновить. Обновляют очень качественно: мраморной плиткой выкладывают лестницы в подъездах, развешивают зеркала, огромные люстры, реставрируют отдельные элементы и приводят подъезд в класс «люкс». Квартиры именно в таких обновлённых каменицах будут стоить в 1.5 -2 раза дороже, чем в обычных. Это уже считается эксклюзивным жильем, и поляки его очень любят, - делится Наталья Зайцева. – Трехкомнатная квартира в такой каменице может стоить миллион злотых ($270 тыс.).