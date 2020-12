Под 4% годовых на 30 лет. Реально ли белорусу купить недвижимость в Польше?

Сама компания говорит о себе так: «Первый офис Keller Williams Realty, Inc. был открыт в 1983 году в Остине, штат Техас. Основателями этой компании стали Гарри Келлер и Джо Уилльямс. От продажи местной недвижимости они смогли дойти до огромнейшей риэлтерской интернациональной корпорации. В основе ее успеха лежит мудрое решение щедро делиться прибылью со своими агентами, чтобы удерживать ценные кадры. На данный момент по всему миру работает более 800 офисов Keller Williams Realty, Inc., включая расположнные на таких континентах, как Африка и Южная Америка. Общее количество работников международного персонала составляет не менее 150.000 человек, которые не просто успешно «влились» в работу, а прошли обучение, которое предлагает сама компания. Она прочно укрепилась в списке 100 лучших риэлторских компаний, в 10-ке лучших компаний для работы и т.д. Кроме того, фирма активно занимается благотворительностью, ведь она регулярно жертвует крупные суммы в фонд помощи детям Африки, Центру по борьбе с раком им. Андерсона и т.д. Также корпорация охотно поддерживает семьи своих работников. Задача, что поставила перед собой Keller Williams Realty, Inc., заключается в том, чтобы строить: карьеру, стоящую того, чтобы ей заниматься; бизнес, стоящий того, чтобы владеть им; жизнь, стоящую того, чтобы прожить ее; опыт, стоящий того, чтобы делиться им; наследие, стоящее того, чтобы его оставлять».