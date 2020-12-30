Жизнь после: реформа госпредприятий как первый шаг к экономическому росту

Источник материала: Tut.by

В том, что реформа государственных предприятий назрела давно, кажется, не сомневаются даже их кураторы — профильные министерства, да и сам Совмин. Оценки чиновников и независимых экспертов сходятся в постановке проблемы: низкая эффективность госсектора сокращает потенциал роста экономики. Но единогласие тут же исчезает, как только дело доходит до обсуждения путей выхода из сложившегося положения.



Фото: Игорь Матвеев

Осенью текущего года группа авторитетных белорусских и зарубежных экономистов выпустила обращение , в котором изложила свое видение программы экономических реформ, необходимых Беларуси для преодоления кризиса и повышения качества жизни населения. Подчеркивая, что экономика страны имеет множество накопленных проблем, к числу важнейших авторы обращения причисляют проблемы, связанные с эффективностью госсектора. Какой же может быть реформа?

Во-первых, это повышение эффективности управления госпредприятиями. Достигать цели можно за счет поиска баланса между социальными функциями госпредприятий с одной стороны и их экономической эффективностью с другой. В настоящий момент качество управления на предприятиях государственной формы собственности оставляет желать лучшего. При этом грамотные и квалифицированные управленцы там, безусловно, есть. Проблема во многом кроется в сфере возможностей проявлять инициативу и разумном балансе между ответственностью за принятые решения и результатами их реализации. Ее решению должно способствовать разделение функций государства как собственника и регулятора, которое позволит изменить систему стимулов и мотивации в сфере управления.

Во-вторых, условия работы для госпредприятий должны стать идентичными условиям работы организаций всех форм собственности. Это позволит уйти от искусственно созданной системы перераспределения финансовых и человеческих ресурсов. Сейчас существуют барьеры, позволяющие одним предприятиям иметь доступ к дешевым кредитным ресурсам и бюджетной поддержке, в то время как другие остаются без такой возможности. Это ставит предприятия в очевидно неравные условия, негативно сказывается на конкуренции и в конечно итоге вредит как государственному, так и частному сектору экономики. Да и ресурсы находятся там, где отдача от их использования куда ниже потенциальных возможностей.

Мы много говорим и пишем об ошибках власти. Но вот представим, что завтра у граждан на самом деле есть возможность влиять на принятие решений. Как должна выглядеть страна, госуправление в ней, экономика, финансы? Эксперты SYMPA/BIPART рассуждают об этом в серии статей «Белорусская мечта».

В-третьих, реформирование госсектора должно сопровождаться повышением эффективности системы социальной защиты. Государство является в настоящее время работодателем для миллионов людей, и любые трансформационные процессы в экономике с большой вероятностью вызовут высвобождение избыточной занятости. Расходы, которые в настоящий момент бюджет несет из-за поддержки неэффективных госпредприятий, могут быть направлены в систему социальной защиты. За счет этого люди получат больше возможностей эффективно самореализовываться и переобучаться, пособие по безработице сможет действительно покрыть базовые потребности, а в экономике появится конкурентный рынок труда.

Рост безработицы, тем не менее, может привести к повышению неравенства в обществе. Сейчас, даже по оценкам зарубежных экспертов, в Беларуси низкое имущественное расслоение общества. Богатство в нашей стране распределено более равномерно, чем в соседних государствах. Вместе с тем, негативные последствия здесь могут быть сглажены за счет реализации функций государства в качестве гаранта развития институтов и социальной инфраструктуры. Государство не должно вмешиваться в экономику с планами и заданиями, его задача — содействовать экономическому развитию и социальному благополучию через обеспечение верховенства закона и защиты прав собственности, справедливой конкуренции, качественной инфраструктуры, медицины, системы образования, социальной защиты.

Голос экспертов был услышан правительством. Однако оценка обращения оказалась неоднозначной. Охарактеризовав озвученные мнения как «рецепты из учебников для первого-второго курса экономических вузов», чиновники изъявили желание получить «конкретные и приземленные» советы.

При этом в оценке ключевых вызовов для экономики госсектора правительство не сильно расходится с независимыми экспертами — все видят неустойчивое финансовое положение предприятий, высокий уровень закредитованности и недостаток собственных оборотных средств. Созвучны также и оценки неблагоприятного фона — обе стороны говорят о нестабильной экономической конъюнктуре и ограниченных возможностях бюджетного стимулирования. Особенно с учетом необходимости выполнения социальных обязательств государства и своевременного погашения и обслуживания государственного долга.

История экономического развития соседних стран не раз демонстрировала, как экспертное сообщество при отсутствии реальных рычагов воздействия на экономическую политику влияет на повестку дня открытыми обращениями. Так, реформы Советского Союза в конце 80-х и России 90-х сопровождались неоднократными открытыми обращениями ведущих экономистов к правительствам СССР и Российской Федерации. В 1991 году на имя президента Горбачева поступило открытое письмо тридцати американских экономистов, среди которых было четыре нобелевских лауреата по экономике (премия банка Швеции) — У. Викри, Дж. Тобин, Ф. Модильяни, Р. Солоу. Эксперты советовали пути рыночных реформ, в том числе в части особенностей перехода к рыночной системе ренты. Данным рекомендациям тогда, однако, следовать не стали.

В 1994 году другая команда американских и российских ученых, среди которых было уже пять лауреатов Нобелевской премии, создала группу экономических преобразований, от имени которой публиковались открытые обращения по поводу реформ. В числе прочего, эксперты предостерегали от радикальных подходов шоковых трансформаций. Позже та же группа направляла открытые письма уже на имя Владимира Путина по новой повестке реформ. Очевидно, что ошибки экономической политики реформаторов постсоветских стран нельзя объяснить их теоретической неинформированностью. Наличие стороннего мнения, само по себе, а в особенности авторитетного, обязательно должно быть частью дискуссии о направлении трансформационных процессов. Опыт соседних стран свидетельствует, что к таким советам стоит прислушиваться.

Консенсус по поводу существующих проблем, сложившийся в Беларуси между правительством и экспертным сообществом, безусловно, является положительным моментом. Однако он сложился не сегодня, а проблемы все так же остаются на повестке дня. Это говорит о том, что путь, выбранный властью, не дает должного эффекта — давно пора пробовать альтернативные варианты. Однако то, что предлагает экспертное сообщество, зачастую невозможно в рамках существующей политической модели. За консенсусом последовала патовая ситуация, начало выхода из которой лежит в готовности власти наконец услышать международных и белорусских экспертов.