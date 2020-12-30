Последний день 2020 года пройдет без торгов на валютно-фондовой бирже

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Торги иностранными валютами 31 декабря проводиться не будут, такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи в среду.

Отмечается, что это сделано в целях завершения расчетов по сделкам, совершенным на торгах иностранными валютами в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" до 31 декабря 2020 года.

Согласно информации Белорусской валютно-фондовой биржи на 12:05, 30 декабря евро подорожал на 0,52%, доллар прибавил в цене 0,22%, а российский рубль подешевел на 0,12%.

Нацбанк Беларуси установил во вторник следующие курсы основных валют:

1 евро – 3,15 белорусского рубля

1 доллар – 2,57 белорусского рубля

100 российских рублей – 3,49 белорусского рубля

Устанавливая курсы валют, банки учитывают многие факторы, один из них - спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее. Также не лишним будет узнать и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

Читайте также: