|
Последний день 2020 года пройдет без торгов на валютно-фондовой бирже
30.12.2020 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Торги иностранными валютами 31 декабря проводиться не будут, такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи в среду.
© Photo : Общественное телевидение России
Отмечается, что это сделано в целях завершения расчетов по сделкам, совершенным на торгах иностранными валютами в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" до 31 декабря 2020 года.
Согласно информации Белорусской валютно-фондовой биржи на 12:05, 30 декабря евро подорожал на 0,52%, доллар прибавил в цене 0,22%, а российский рубль подешевел на 0,12%.
Нацбанк Беларуси установил во вторник следующие курсы основных валют:
Устанавливая курсы валют, банки учитывают многие факторы, один из них - спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее. Также не лишним будет узнать и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последний день торгов уходящего года евро и доллар США подорожали, а российский рубль подешевел по отношению к белорусской валюте.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)