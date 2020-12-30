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Литва начала транспортировать нефтепродукты для Украины в обход Беларуси

30.12.2020 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Литва стала экспортировать нефтепродукты на украинский рынок в обход белорусского маршрута, говорится в сообщении нефтеперерабатывающей компании.

© Photo : ОАО "Гомельтранснефть Дружба"
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"Orlen Lietuva, литовская компания из группы Orlen, получила новое железнодорожное сообщение с Украиной. Маршрут, ведущий через Польшу, является альтернативой нынешнему, ведущему через Беларусь", – уточнили в литовской компании.

Нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяе уже отправил первую партию своей продукции украинским потребителям по новой транспортной схеме.

Литовский НПЗ в настоящее время единственный действующий завод на территории Балтии. Сейчас в Литве это крупнейший налогоплательщик, обеспечивающий 15% поступлений в бюджет балтийской республики.

Мажейкяйский НПЗ в 2019 году отгрузил на украинский рынок всего 499 тысяч тонн дизеля, что составило 7% баланса украинского рынка. В январе-феврале 2020-го года в условиях ограниченных поставок из Беларуси и России, Мажейкяйский НПЗ в два с половиной раза увеличил отгрузки. За первые два месяца 2020 года было поставлено 104 тысячи тонн, что равно 13% баланса украинского рынка. Затем ситуация вернулась к привычным значениям с восстановлением поставок российского сырья на белорусские НПЗ.

 
Теги: Минск
 
 
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Единственный в балтийской республике нефтеперерабатывающий завод стал доставлять свою продукцию на украинский рынок по польскому маршруту.
 
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