МАРТ закрыл на месяц десять магазинов сети «Светофор»

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу 10 магазинов сети "Светофор" с 30 декабря 2020 года по 29 января 2021-го из-за нарушений.

Среди допущенных нарушений — несоблюдение ассортиментного перечня товаров, продажа просроченных товаров, сообщил начальник отдела координации контрольной деятельности МАРТ Кирилл Слабко.

По его словам, нарушения были выявлены в ходе проверок ООО "ЛенПродуктСервис" и ООО "МосПродуктСервис", представляющих сеть "Светофор", о которых юрлица были уведомлены заранее, передает БелТА.

Сеть «Светофор» - это дискаунтеры. Там сокращено количество товаров, для снижения цены продажа идет на складском оборудовании. По данным МАРТ, даже облегченные требования не соблюдались.

За «ЛенПродуктСервис» и «МосПродуктСервис» в белорусском реестре числятся почти 120 магазинов, но не все эти точки на данный момент открыты. В некоторых помещениях еще идет ремонт. Сейчас у сети в Беларуси 100 работающих дискаунтеров (включая временно закрытые), сообщает Office Life.

Сеть «Светофор» основана в 2009 году в России, а сейчас работает также в Беларуси, Казахстане, Литве, Германии и Румынии.

В марте МАРТ обещал, что проведет антимонопольную проверку в так называемых жестких дискаунтерах с «непонятными ценами», к которым относится в том числе российская сеть «Светофор». Однако по результатам проверки нарушений выявлено не было, пишет Tut.by.