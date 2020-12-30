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МАРТ закрыл на месяц десять магазинов сети «Светофор»

30.12.2020 16:53 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу 10 магазинов сети "Светофор" с 30 декабря 2020 года по 29 января 2021-го из-за нарушений.

Среди допущенных нарушений — несоблюдение ассортиментного перечня товаров, продажа просроченных товаров, сообщил начальник отдела координации контрольной деятельности МАРТ Кирилл Слабко.

По его словам, нарушения были выявлены в ходе проверок ООО "ЛенПродуктСервис" и ООО "МосПродуктСервис", представляющих сеть "Светофор", о которых юрлица были уведомлены заранее, передает БелТА.

Сеть «Светофор» - это дискаунтеры. Там сокращено количество товаров, для снижения цены продажа идет на складском оборудовании. По данным МАРТ, даже облегченные требования не соблюдались.

За «ЛенПродуктСервис» и «МосПродуктСервис» в белорусском реестре числятся почти 120 магазинов, но не все эти точки на данный момент открыты. В некоторых помещениях еще идет ремонт. Сейчас у сети в Беларуси 100 работающих дискаунтеров (включая временно закрытые), сообщает Office Life.

Сеть «Светофор» основана в 2009 году в России, а сейчас работает также в Беларуси, Казахстане, Литве, Германии и Румынии.

В марте МАРТ обещал, что проведет антимонопольную проверку в так называемых жестких дискаунтерах с «непонятными ценами», к которым относится в том числе российская сеть «Светофор». Однако по результатам проверки нарушений выявлено не было, пишет Tut.by.

Напомним, что в 2019 году Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) уличило компанию «Евроторг» в недобросовестной конкуренции. Расследование провели по жалобе небольшой гомельской сети магазинов – ООО «Широких».

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу 10 магазинов сети "Светофор" с 30 декабря 2020 года по 29 января 2021-го из-за нарушений.
 
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