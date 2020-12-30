Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Десять магазинов сети дискаунтеров "Светофор" закрыты из-за нарушений правил торговли, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования.

Как пояснили специалисты, во время проверки в торговой сети нашли просроченные товары. Также не соблюдался ассортиментный перечень.

"Ассортиментный перечень товаров указывает товары, которые должны быть обязательно в магазине. Его несоблюдение является нарушением Закона о государственном регулировании торговли и общественного питания", - уточнили в МАРТ.

Временно приостановлена работа восьми магазинов, которые находятся в Гомеле, Витебске, Могилеве и Минске, и двух – в Бресте и Гродно. Они будут закрыты с 30 декабря по 29 января.

Российская торговая сеть "Светофор" является дискаунтером: продает товары первой необходимости по низким ценам. Первый магазин открылся в Беларуси в 2017 году. Сегодня сеть представлена во многих городах страны, как областных, так и райцентрах.

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