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Минфин Беларуси сообщил о получении российского кредита на 500 млн долларов
30.12.2020 18:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
30 декабря на счет Министерства финансов Беларуси поступил первый транш государственного российского кредита на 500 млн долларов в эквиваленте. Информация об этом размещена на
«Средства выделены в российских рублях», — уточнили в Минфине Беларуси.
Ранее правительство России
27 августа 2020 года Александр Лукашенко валюты">заявил, что имеется договоренность о рефинансировании в текущем году 1 млрд долларов из долга перед РФ.
— То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты, — пояснил тогда Лукашенко.
Известно, что задолженность Беларуси по государственным кредитам России на середину 2018 года
Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября
В октябре подконтрольный России Евразийский фонд стабилизации и развития
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