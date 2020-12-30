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Минфин Беларуси сообщил о получении российского кредита на 500 млн долларов

30.12.2020 18:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 декабря на счет Министерства финансов Беларуси поступил первый транш государственного российского кредита на 500 млн долларов в эквиваленте. Информация об этом размещена на сайте Минфина.

«Средства выделены в российских рублях», — уточнили в Минфине Беларуси.

Ранее правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита в объеме 1 млрд долларов. Согласно условиям соглашения, первый транш кредита в сумме, эквивалентной 500 млн долларов, будет предоставлен Беларуси до конца 2020 года, второй транш на такую же сумму — в 2021 году.

27 августа 2020 года Александр Лукашенко валюты">заявил, что имеется договоренность о рефинансировании в текущем году 1 млрд долларов из долга перед РФ.

— То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты, — пояснил тогда Лукашенко.

Известно, что задолженность Беларуси по государственным кредитам России на середину 2018 года составляла 6,3 млрд долларов и 60 млрд российских рублей (что на тот момент было эквивалентно 1 млрд долларов). Спустя год задолженность Минска почти не изменилась.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября пообещал Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов.

В октябре подконтрольный России Евразийский фонд стабилизации и развития перечислил Беларуси кредит в объеме 500 млн долларов.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Ранее правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита в объеме 1 млрд долларов. Согласно условиям соглашения, первый транш...
 
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