|
Цены на социально-значимые товары будут "держать" в I квартале 2021-го
30.12.2020 18:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси сохранило ценовое регулирование на социально значимые товары на первый квартал 2021 года, сообщила пресс-служба ведомства.
© Sputnik / Максим Богодвид
Соответствующее решение МАРТ закреплено в постановлении от 28 декабря № 83.
"В первом квартале 2021 года вводится ценовое регулирование на социально значимые товары на 90 дней путем установления ограничений", – сказали в министерстве.
Там также уточнили, что производители смогут устанавливать цены в размере фактического уровня рентабельности продукции за январь – ноябрь 2020-го (по плодоовощной продукции – в целом за 2019 год) либо не более 10%, оптовая и розничная торговля – предельных максимальных оптовых надбавок, торговых надбавок.
В МАРТ также проинформировали, что ужесточены подходы к регулированию отпускных цен импортеров – определены предельные максимальные надбавки.
Что за товары
МАРТ на постоянной основе ведет мониторинг
Ведомство периодически проверяет торговые сети и штрафует некоторые из них за пренебрежение порядком ценообразования. Если на лицо необоснованный рост цен – штрафы, а иногда доходит до закрытия магазина. Так, с начала года министерство выявило более 170 нарушений, а сумма штрафов составила свыше 100 тысяч белорусских рублей (почти 40 тысяч долларов).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас в список входит более 30 позиций, по которым МАРТ может вводить временное регулирование цен.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)