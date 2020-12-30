Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси сохранило ценовое регулирование на социально значимые товары на первый квартал 2021 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующее решение МАРТ закреплено в постановлении от 28 декабря № 83.

"В первом квартале 2021 года вводится ценовое регулирование на социально значимые товары на 90 дней путем установления ограничений", – сказали в министерстве.

Там также уточнили, что производители смогут устанавливать цены в размере фактического уровня рентабельности продукции за январь – ноябрь 2020-го (по плодоовощной продукции – в целом за 2019 год) либо не более 10%, оптовая и розничная торговля – предельных максимальных оптовых надбавок, торговых надбавок.

В МАРТ также проинформировали, что ужесточены подходы к регулированию отпускных цен импортеров – определены предельные максимальные надбавки.

Что за товары

МАРТ на постоянной основе ведет мониторинг цен на социально значимые товары . Сейчас в список входит более 30 позиций, по которым МАРТ может вводить временное регулирование цен. Среди них: сливочное и подсолнечное масло, мука, соль, некоторые виды круп, хлеба, мяса, сыра, молока и другое.

Ведомство периодически проверяет торговые сети и штрафует некоторые из них за пренебрежение порядком ценообразования. Если на лицо необоснованный рост цен – штрафы, а иногда доходит до закрытия магазина. Так, с начала года министерство выявило более 170 нарушений, а сумма штрафов составила свыше 100 тысяч белорусских рублей (почти 40 тысяч долларов).

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