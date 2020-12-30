Беларусь получила транш кредита от РФ на полмиллиарда долларов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек - Sputnik. Беларусь получила транш российского кредита в сумме, эквивалентной полумиллиарду долларов США, сообщает Минфин республики.

Как уточняется, средства выделены в российских рублях.

Напомним, правительства двух стран подписали соглашение о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита 21 декабря.

Размер ссуды – один миллиард долларов, получит денежные средства Беларусь в 2020-2021 годах.

Согласно подписанному документу, первый транш – в размере полмиллиарда долларов, предполагалось перечислить до конца текущего года, второй – на такую же сумму – уже в 2021-м.

На сентябрьских переговорах в Сочи президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о предоставлении Беларуси государственного кредита в размере 1,5 миллиарда долларов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков затем уточнил, что часть нового кредита для Беларуси будет использована для рефинансирования ранее предоставленных займов.

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