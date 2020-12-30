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Беларусь получила транш кредита от РФ на полмиллиарда долларов
30.12.2020 18:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек - Sputnik. Беларусь получила транш российского кредита в сумме, эквивалентной полумиллиарду долларов США, сообщает Минфин республики.
© Sputnik / Максим Богодвид
Как уточняется, средства выделены в российских рублях.
Напомним, правительства двух стран
Размер ссуды – один миллиард долларов, получит денежные средства Беларусь в 2020-2021 годах.
Согласно подписанному документу, первый транш – в размере полмиллиарда долларов, предполагалось перечислить до конца текущего года, второй – на такую же сумму – уже в 2021-м.
На сентябрьских
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Согласно достигнутой ранее договоренности, общая сумма кредита составляет 1 миллиард долларов, первую половину которого Беларусь должна получить до конца...
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