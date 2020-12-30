Есть первые списки делегатов-«всебелорусов». Экс-дипломат предложил выдвинуть на форум «своих»

Источник материала: Tut.by

В первый же день старта определения делегатов Всебелорусского народного собрания в областных городах сообщали об избрании некоторых будущих участников. Бывший дипломат предлагает белорусам воспользоваться конституционным правом и выдвинуть «народных кандидатов» для участия в форуме. Но все еще непонятно, как граждане могут заявить о своем желании посетить собрание кроме выдвижения от трудовых коллективов и общественных организаций.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Лещеня: У нас есть право участвовать в решении дел государства

Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня предложил выдвинуть «народных кандидатов» в делегаты на Всебелорусское народное собрание. «У каждого из нас есть неотъемлемое конституционное право участвовать в решении государственных дел через своих свободно избранных представителей. И я думаю, что белорусы вполне могли бы выдвинуть 2700 своих народных кандидатов в делегаты и предоставить соответствующие заявки в райисполкомы и горисполкомы», — написал в своем телеграм-канале бывший дипломат.

— Речь не идет о том, что Лещеня хочет на собрание. И задача не в том, чтобы провести туда хотя бы десять представителей народа. Замысел будет иметь смысл в том случае, если на призыв откликнутся во всех концах Беларуси и только если одновременно везде будут выдвинуты свои 2700 кандидатов в делегаты, — объясняет экс-посол.

Игорь Лещеня считает, что скоординировать выдвижение делегатов можно было бы через популярные онлайн-платформы, а потом предоставить подписные листы в местные органы власти. Но для этого нужно знать саму процедуру и сроки, когда граждане могут попасть в число делегатов.

— Должно быть какое-то связующее, лучше всего виртуальное звено, куда люди могли бы направлять свои списки [подписей за выдвижение делегата], — дополняет Игорь Лещеня.

Изучив открытые источники о выдвижении делегатов на прошлое Всебелорусское народное собрание, бывший посол пришел к выводу, что окончательное решение об участниках в регионах может быть принято примерно к 8 января. Но в этот раз процесс может пройти и более стремительно, судя по тому, что в первый официально объявленный день избрания делегатов в некоторых городах в порядке социалистического соревнования уже были проштампованы решения о представителях из числа депутатов местных советов и общественных организаций.

— Как оцениваете шансы попасть на Всебелорусское собрание в случае выдвижения делегатов через сбор подписей?

— В данном случае оцениваю эти шансы как практически нулевые. Было заявлено, что «это должны быть люди, представляющие все слои и группы нашего населения». Но официально мы видим только две группы: депутаты местных советов и «наиболее многочисленные общественные объединения». Сами догадайтесь какие. Организаторы не допускают и мысли, что могут быть самовыдвиженцы или делегаты, выдвинутые инициативными группами. Соответственно, не установлено и количество необходимых подписей. Но, с другой стороны, нет и закона, определяющего, сколько людей могут выдвигать того или иного кандидата. Значит, в случае выдвижения альтернативных кандидатов люди могли бы сами установить эти нормы.

Как стать делегатом, обществу все еще неизвестно

Планируется, что во Всебелорусском народном собрании 11−12 февраля примут участие 2700 человек: не более 310 из каждой области и до 370 из Минска. В указе № 492 о созыве шестого Всебелорусского народного собрания сказано , что участниками становятся «граждане, достигшие 18 лет и зарегистрированные по месту жительства на территории Республики Беларусь». То есть теоретически любой совершеннолетний гражданин Беларуси, проживающий в стране, может попытаться войти в число делегатов.

В первый день выдвижения делегатов на Всебелорусское народное собрание появились сообщения об избранных участниках. В Бресте заявили об избрании 34 человек из числа местных депутатов. В Гомеле на форум определили 25 депутатов городского и областного Советов депутатов. Могилев заявил о готовом списке из 36 выдвиженцев, сообщается на сайте собрания.

Здесь мы рассказывали, по каким критериям формируется список приглашенных участников. Как именно человек может выдвинуть свою кандидатуру, если не подпадает под список приглашенных, не состоит в общественных объединениях, общественности все еще не озвучены, как и срок, до которого это можно сделать.

Порядок выдвижения делегатов и их избрания должен утвердить председатель республиканского организационного комитета по подготовке форума, которым назначен премьер-министр Роман Головченко. Мы обратились в пресс-службы премьер-министра и Мингорисполкома с просьбой разъяснить, какова процедура выдвижения делегатов, но ответов пока не получили.

НАУ: Участники собрания могут попасть под санкции

Пока в местных администрациях и крупнейших общественных организациях страны полным ходом идет выдвижение делегатов, в Народном антикризисном управлении заявили , что намерены инициировать внесение участников Всебелорусского народного собрания в санкционные списки, а также в базу Единой книги регистрации преступлений «как людей, грубо нарушающих Конституцию, права и свободы граждан Беларуси».

— В текущих условиях Народное антикризисное управление не признает заявленное Всебелорусское народное собрание в качестве легитимного органа и диалоговой площадки. Считает его антинародным и незаконным по своей сути. А участие в нем марионеточных делегатов — идеологической поддержкой репрессий и режима Лукашенко, пособничеством в захвате и удержании власти, — говорится в заявлении НАУ.