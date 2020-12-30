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Есть первые списки делегатов-«всебелорусов». Экс-дипломат предложил выдвинуть на форум «своих»
30.12.2020 18:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В первый же день старта определения делегатов Всебелорусского народного собрания в областных городах сообщали об избрании некоторых будущих участников. Бывший дипломат предлагает белорусам воспользоваться конституционным правом и выдвинуть «народных кандидатов» для участия в форуме. Но все еще непонятно, как граждане могут заявить о своем желании посетить собрание кроме выдвижения от трудовых коллективов и общественных организаций.
Лещеня: У нас есть право участвовать в решении дел государства
Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня предложил выдвинуть «народных кандидатов» в делегаты на Всебелорусское народное собрание. «У каждого из нас есть неотъемлемое конституционное право участвовать в решении государственных дел через своих свободно избранных представителей. И я думаю, что белорусы вполне могли бы выдвинуть 2700 своих народных кандидатов в делегаты и предоставить соответствующие заявки в райисполкомы и горисполкомы», —
— Речь не идет о том, что Лещеня хочет на собрание. И задача не в том, чтобы провести туда хотя бы десять представителей народа. Замысел будет иметь смысл в том случае, если на призыв откликнутся во всех концах Беларуси и только если одновременно везде будут выдвинуты свои 2700 кандидатов в делегаты, — объясняет экс-посол.
Игорь Лещеня считает, что скоординировать выдвижение делегатов можно было бы через популярные онлайн-платформы, а потом предоставить подписные листы в местные органы власти. Но для этого нужно знать саму процедуру и сроки, когда граждане могут попасть в число делегатов.
— Должно быть какое-то связующее, лучше всего виртуальное звено, куда люди могли бы направлять свои списки [подписей за выдвижение делегата], — дополняет Игорь Лещеня.
Изучив открытые источники о выдвижении делегатов на прошлое Всебелорусское народное собрание, бывший посол пришел к выводу, что окончательное решение об участниках в регионах может быть принято примерно к 8 января. Но в этот раз процесс может пройти и более стремительно, судя по тому, что в первый официально объявленный день избрания делегатов в некоторых городах в порядке социалистического соревнования уже были проштампованы решения о представителях из числа депутатов местных советов и общественных организаций.
— Как оцениваете шансы попасть на Всебелорусское собрание в случае выдвижения делегатов через сбор подписей?
— В данном случае оцениваю эти шансы как практически нулевые. Было заявлено, что «это должны быть люди, представляющие все слои и группы нашего населения». Но официально мы видим только две группы: депутаты местных советов и «наиболее многочисленные общественные объединения». Сами догадайтесь какие. Организаторы не допускают и мысли, что могут быть самовыдвиженцы или делегаты, выдвинутые инициативными группами. Соответственно, не установлено и количество необходимых подписей. Но, с другой стороны, нет и закона, определяющего, сколько людей могут выдвигать того или иного кандидата. Значит, в случае выдвижения альтернативных кандидатов люди могли бы сами установить эти нормы.
Как стать делегатом, обществу все еще неизвестно
Планируется, что во Всебелорусском народном собрании
В первый день выдвижения делегатов на Всебелорусское народное собрание появились сообщения об избранных участниках. В Бресте заявили об избрании 34 человек из числа местных депутатов. В Гомеле на форум определили 25 депутатов городского и областного Советов депутатов. Могилев заявил о готовом списке из 36 выдвиженцев,
Порядок выдвижения делегатов и их избрания должен утвердить председатель республиканского организационного комитета по подготовке форума, которым назначен премьер-министр Роман Головченко. Мы обратились в пресс-службы премьер-министра и Мингорисполкома с просьбой разъяснить, какова процедура выдвижения делегатов, но ответов пока не получили.
НАУ: Участники собрания могут попасть под санкции
Пока в местных администрациях и крупнейших общественных организациях страны полным ходом идет выдвижение делегатов, в Народном антикризисном управлении
— В текущих условиях Народное антикризисное управление не признает заявленное Всебелорусское народное собрание в качестве легитимного органа и диалоговой площадки. Считает его антинародным и незаконным по своей сути. А участие в нем марионеточных делегатов — идеологической поддержкой репрессий и режима Лукашенко, пособничеством в захвате и удержании власти, — говорится в заявлении НАУ.
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Кто уже в числе делегатов на всенародное собрание и как туда попасть
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