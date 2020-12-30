Беларусь получила первый транш российского кредита

Сегодня, 30 декабря, на счет белорусского Минфина поступил первый транш российского кредита в размере $500 млн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Средства перечислены в российских рублях.

Согласно межправительственному соглашению от 21 декабря текущего года, Москва предоставит Минску кредит в размере 1 млрд долларов в два этапа: первый транш – к концу 2020 году, второй – в 2021.

Кредит выдается для погашения и обслуживания госдолга Беларуси перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития, а также для бюджетной поддержки. Отдавать его Беларусь начнет в 2026 году.