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Беларусь получила первый транш российского кредита
31.12.2020 07:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня, 30 декабря, на счет белорусского Минфина поступил первый транш российского кредита в размере $500 млн в эквиваленте. Об этом
Средства перечислены в российских рублях.
Согласно межправительственному соглашению от 21 декабря текущего года, Москва
Кредит выдается для погашения и обслуживания госдолга Беларуси перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития, а также для бюджетной поддержки. Отдавать его Беларусь начнет в 2026 году.
Напомним, 4 сентября во время встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи, белорусской стороне было обещано
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Сегодня, 30 декабря, на счет белорусского Минфина поступил первый транш российского кредита в размере $500 млн в эквиваленте.
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