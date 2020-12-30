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Беларусь получила первый транш российского кредита

31.12.2020 07:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня, 30 декабря, на счет белорусского Минфина поступил первый транш российского кредита в размере $500 млн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Средства перечислены в российских рублях.

Согласно межправительственному соглашению от 21 декабря текущего года, Москва предоставит Минску кредит в размере 1 млрд долларов в два этапа: первый транш – к концу 2020 году, второй – в 2021.

Кредит выдается для погашения и обслуживания госдолга Беларуси перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития, а также для бюджетной поддержки. Отдавать его Беларусь начнет в 2026 году.

Напомним, 4 сентября во время встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи, белорусской стороне было обещано выделение кредитных средств в размере полутора миллиардов долларов. Данные средства наша страна должна была частично направить на образовавшуюся задолженность перед Россией за поставки газа (330 млн долларов).

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 30 декабря, на счет белорусского Минфина поступил первый транш российского кредита в размере $500 млн в эквиваленте.
 
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