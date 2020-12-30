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Нигерия выставила на аукцион 20 советских истребителей МиГ-21
31.12.2020 09:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Лот из 20 советских истребителей МиГ-21 различных модификацией выставлен на аукцион в Нигерии, страна приобрела их у СССР в 1975 году.
© AFP 2020 / ANDREJ ISAKOVIC
Нигерия 45 лет назад купила у Советского Союза 25 МиГ-МФ и 6 МиГ-21УМ (это учебно-боевая версия) – в настоящее время самых массовых истребителей 3-го поколения и наиболее распространенных сверхзвуковых воздушных машин в истории.
Самолеты были размещены в ангарах в начале 90-х – с развалом Союза, который ранее оказывал африканской стране военно-техническую помощь.
Истребители продаются одним лотом – 20 машин, среди них 5 МиГ-21МФ, 4 МиГ-21УМ и 11 МиГ-21бис.
Предположительно, победитель аукциона вместе с самолетами получит 15 двигателей к ним и запасные части.
Посредником в сделке выступает компания Inter Avia Group, которая специализируется на контрактах по лизингу и продаже вертолетов и самолетов, а также комплектующих к воздушным суднам.
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Предположительно, победитель аукциона вместе с самолетами получит 15 двигателей к ним и запасные части.
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