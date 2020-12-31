"Кредиты на жилье не появятся, у банков нет денег". Эксперт рассказал, что будет с ценами и экономикой Беларуси в 2021 году

– В 2021 году белорусов, которых не «побила» пандемия, ждет новая финансовая нагрузка – повышение налогов. Коснется это в том числе и членов ПВТ. Скажите, чем чреваты такие нововведения? Не потеряет ли страна свое зарабатывающее детище – IT-сферу?

– Конечно, к повышению налогов белорусскому бизнесу не привыкать, но данные изменения имеют ряд вопиющих особенностей. Первая – повышение делается на фоне пандемии. Когда практически везде за рубежом наоборот стремятся помочь экономике: бизнесу оказываются прямые дотации, повсеместно снижаются налоги, компании получают разовые выплаты. Очевидно, что кризис – не время поднимать налоги, однако власти Беларуси думают иначе. Занятно и то, что налоговые изменения касаются не только тех, кто, на взгляд правительства, слишком хорошо живет в 2020 году, но и тех, кого в этом трудно заподозрить.

Что касается ПВТ – это вообще очередной пазл правового дефолта, который мы наблюдаем в этом году. Декретом о ПВТ 2.0 налоговый режим был гарантирован резидентам ПВТ до 2049 года. Хорошо это или плохо – вопрос отдельный, но именно такие условия подписало правительство. Сейчас же мы в очередной раз видим, что государство – хозяин своего слова: захотело дало, захотело забрало. И это самое плохое, ведь невозможно строить стабильный бизнес с партнером, который не держит слово. Инвестиционная привлекательность страны и так на уровне плинтуса, после таких налоговых изменений она упадет еще ниже. Релокейт IT-бизнеса и отдельных работников начался еще в августе. Причина – политическая обстановка в стране. Боюсь, что нарушение договоренностей и внесение изменений в налоговый кодекс только усилят этот отток.

– Средняя зарплата по стране сильно проигрывает доходам в IT-сфере. А айтишники не только зарабатывают, но и тратят свои деньги, в том числе в Беларуси. Почувствуют ли белорусы на своих кошельках, если эта “глыба” покинет страну?

– Сложно говорить, повлияет ли это на уровень жизни всех белорусов, но, конечно, вопрос масштабней, чем кажется. У айтишников самый высокий уровень зарплат в стране, и, соответственно, траты, которые протекают в экономику. Часть заработанных денег тратится внутри страны – это недвижимость, дорогостоящие товары длительного пользования, сфера развлечений и услуг. Если эти люди уедут, будут получать и тратить деньги в других местах, то белорусская экономика эти суммы недополучит. В минусе также останутся представители бизнеса и сферы услуг.