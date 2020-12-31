Бюджет 2021 года: дежавю 10-летней давности и отсутствие уверенности в росте прибыли в экономике

Источник материала: Tut.by

Бюджет 2021 года по своей направленности сильно напоминает аналогичный документ 2011-го, который привел к кратной девальвации национальной валюты, считают эксперты «Кошта урада» . Поиск источников дохода будет продолжен одновременно с поиском резервов для экономии и возможного сокращения дефицита средств. Надеяться на рост прибыли и доходов бюджета в текущих условиях проблематично, только разрешение политического кризиса сможет придать новый импульс развитию страны при условии смены структуры управления.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Краткие результаты:

Доходы бюджета 2021 — 23,3 млрд рублей. Сокращение по сравнению с планом 2020 — на 4,6%.

Расходы бюджета 2021 — 27,4 млрд рублей. Рост расходов на 7,6%.

Дефицит бюджета 2021 — 4 млрд рублей или 17,4% от доходной части бюджета.

Ключевая статья доходов бюджета — НДС, поступления — 10,4 млрд рублей или 45% от всех доходов республиканского бюджета.

Наибольший рост расходов — здравоохранение, на 394 млн рублей или на 31%.

Наибольшее сокращение расходов — ЖКХ, на 114 млн рублей или на 23%.

Бюджет 2021 года напоминает… бюджет 10-летней давности

Республиканский бюджет — это часть консолидированного бюджета. Без учета целевых бюджетных фондов, доходы консолидированного бюджета в 2020 году предполагались на уровне 38,3 млрд рублей, в то время как в республиканском бюджете были отражены доходы в размере 24,4 млрд рублей. В республиканский бюджет полностью зачисляются налоги от внешнеэкономической деятельности и акцизы, а также большая часть НДС и ряда прочих налогов. Местные бюджеты полностью распоряжаются суммами подоходного налога, налога на собственность и большей частью налога на прибыль.

Проект республиканского бюджета на 2021 предполагает одновременный рост расходов на фоне сокращения доходов республиканского бюджета. Доходы могут составить 23,3 млрд рублей, что на 4,6% ниже в абсолютном выражении проекта прогноза на 2020. И это — без учета инфляции. А вот расходы в 2021 вырастут на 7,6% и достигнут 27,4 млрд рублей. Дефицит республиканского бюджета составит более 4 млрд рублей. За последние 10 лет только в 2011 году был аналогичный дефицит бюджета относительно его доходной части. И в 2011 и в 2021 году дефицит бюджета находился на уровне 17−18% от доходной части. Проект бюджета 2011 предполагал сокращение доходов и рост расходов по сравнению с предыдущим годом — и 2021 повторяет эту ситуацию. Мы все помним, чем в экономике закончился подобный эксперимент — кратной девальвацией, множественностью курсов и падением доходов всех слоев населения. Радует одно — Минфин накопил определенные резервы за предыдущие годы, что предполагает менее тяжкие последствия для экономики. Но без проблем не обойдется.

Финансы поют романсы

Именно эту фразу хочется использовать, глядя на проект доходов на 2021. Надежда только на НДС и акцизы. Поступления НДС ожидаются на уровне 10,4 млрд рублей или на 1,2 млрд больше, по сравнению с 2020. НДС — хорошо контролируемый и собираемый налог, предлагается откорректировать перечень продовольственных товаров, в отношении которых применяется ставка НДС в размере 10%. Льготный НДС могут отменить в отношении лекарств — якобы с целью направления полученных средств на борьбу с COVID 19. Но это не точно…

В первоначальной версии проекта республиканского бюджета, который попал в СМИ в начале осени, поступления от НДС были запланированы в 9,9 млрд рублей, но были указаны более высокие поступления от акцизов. В опубликованном в декабре прогнозе объем ожидаемых поступлений вырос до 10,4 млрд.

По всей видимости, государство к началу зимы не столь уверено в том, что граждане будут столько же интенсивно злоупотреблять алкоголем и табаком, а также заправлять свои машины топливом. Сработают ли призывы в телеграм-каналах ограничить свои вредные привычки — покажет время. Но пока Минфин рассчитывает, что акцизы принесут в бюджет около 3 млрд рублей.

А вот в рост прибыльности белорусских предприятий в Минфине и правительстве не верят. Это явно следует и запланированных поступлений от налога на прибыль и дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале. На 2020 год суммарный объем поступлений по этим двум статьям доходов предполагался на уровне 3,5 млрд рублей. Суровая реальность текущих поступлений в 2020 такова, что за 9 месяцев 2020 собрано чуть более 800 млн рублей, впереди еще есть 1 квартал, но годовой план даже наполовину выполнен не будет. Поэтому в проект на 2021 цифры заложены более скромные, даже по сравнению с 2019 годом. Про курс национальной валюты в 2019 и 2021 речь уже не идет, хотя он значительно отличается. Нам бы в белорусских рублях такие доходы получить.

Меньше планируется получить и экспортных пошлин. Речь, скорее всего, идет о влиянии продолжающегося налогового маневра в нефтяной отрасли России. Очередное сокращение размера пошлин прямо уменьшает доходы бюджета. Остается рассчитывать только на калийные удобрения. От их экспорта планируют получить 1,6 млрд рублей пошлин.

Иностранная помощь останется практически на прежнем уровне в белорусских рублях. Однако с учетом изменения курса можно говорить о сокращении поддержки со стороны иных государств островку 4 месячной непрерывной нестабильности. В нас не верят даже немногие иностранные спонсоры.

В поисках тех, на ком бы сэкономить…

Если доходы снижаются, то резонным выглядит и сокращение финансирования для всех получателей бюджетных средств. Но не все так просто. Некоторые расходы сократить не получится, как бы не старался. Например, расходы по обслуживанию государственного долга. Мало того, что сам долг в валюте, а значит и проценты по нему требуют валютных выплат, так еще и суммы долга не стремятся к сокращению.

В 2021 на обслуживание государственного долга будет потрачено 3 млрд рублей, из которых только 0,5 млрд — это платежи по внутреннему долгу, а 2,5 млрд — это плата за привлеченные иностранные займы. И она выросла на 15% по простой причине — девальвации национальной валюты. Этих средств хватило бы на финансирование всех силовых структур, за исключением МЧС. Сэкономить на обслуживании государственного долга пока не получится. Да и в будущем, скорее всего, тоже. Стоит отметить, что расчет платежей осуществлялся по среднегодовому курсу 2,5678 BYN за 1 USD. С учетом ситуации в конце 2020 удержать этот курс будет «хлопотным дельцем».

Экономить на здравоохранении в условиях пандемии — это как пилить сук, на котором сам сидишь. И хотя правительство умудряется иногда такие фокусы устраивать, в этот раз обошлось без экстрима. На здравоохранение выделят 7,2 млрд рублей, что в 1,7 раза выше, чем на все силовые структуры и национальную оборону вместе взятые. Но из республиканского бюджета на здравоохранение выделяется 1,7 млрд рублей, еще 5,5 млрд рублей выделяется по линии местных бюджетов. Традиционно, образование и здравоохранение финансируется в значительной степени за счет региональных бюджетов.

На силовых структурах тоже не получается экономить. Пятый месяц без выходных работают, как на них можно экономить, когда страну все пытаются расшатать?! Поэтому рост расходов по сравнению с 2020 на 12%. Стоит отметить, что в 2020 силовики финансировались несколько выше, чем планировавшиеся расходы, поэтому на особую прибавку они вряд ли смогут рассчитывать. Но довольствие не уменьшат.

Из числа тех, на ком можно сэкономить, были выбраны очевидные жертвы. Это система ЖКХ, СМИ и нуждающиеся в жилье. Система ЖКХ получит на 114 млн рублей, или на 23% меньше. Граждане частично перестали оплачивать услуги, государство решило поддержать их в порыве сэкономить бюджетные дотации и само сократило финансирование. Логичный и ожидаемых ход.

Государственные средства массовой информации проиграли информационную битву не только телеграмм каналам, но, прежде всего, самим себе. Даже правительство не нашло в себе сил и средств для поддержания одиозной пропаганды. На телевидение и радиовещание в 2021 выделяется 134 млн рублей, что на 9,2 млн меньше, по сравнению с 2020. И наиболее пострадавшей стала Национальная телерадиокомпания Беларуси. Почти весь объем сокращений приходится именно на нее. Стоит отметить, что практика поддержки СТВ, БелТА и Второго национального телеканала через финансовую подпитку юридических лиц будет продолжена. Не зря, видимо, Азаренок про мировые заговоры рассказывал. Оценили рублем эти сказочные истории. СТВ получит 1,7 млн рублей, БелТА — 1,5 млн рублей, Второй национальный телеканал — 3,5 млн рублей.

На помощь в обеспечении жильем направят 216 млн рублей или на 44 млн меньше по сравнению с 2020. Надежда только на местные бюджеты, но им бы свои вопросы решить.

Что в итоге? Нас ждет дефицит бюджета, аналогичный тому который был в один из самых кризисных периодов в экономике Беларуси. С одной стороны, Минфин готов лучше за счет остатков средств, накопленных за прошлые годы. Да и команда Нацбанка куда как профессиональнее команды Прокоповича. Но с другой стороны, пандемия не думает останавливаться и носит глобальный характер, а легитимность текущего состава белорусского руководства вызывает сомнения в мире. Это означает сильное уменьшение возможностей рефинансирования долга и возможные неизвестные факторы влияния на экономику в виде санкций, масштаб которых еще предстоит оценить. В этих условиях предсказать результат, с которым 2021 закончит белорусская экономика, крайне затруднительно, но год будет очень сложным как для населения, так и для государственных институтов. Лучшим вариантом было бы скорое разрешение политического кризиса в стране, что могло бы создать условия для перестройки экономики и ее перехода на новые формы управления.