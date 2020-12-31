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Внешний госдолг Беларуси вырос на миллиард долларов
31.12.2020 11:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 дек – Sputnik. Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 декабря составил 18,2 миллиарда долларов США, увеличившись с начала года на 5,9%, сообщило в четверг Министерство финансов республики.
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При этом внутренний госдолг тоже вырос и на первый день последнего месяца года составил 9,4 миллиарда рублей (более 3,6 миллиарда долларов): с начала 2020-го - +7,4%.
"Внешний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2020 года составил 18,2 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на один миллиард долларов, или на 5,9%", – говорится в сообщении Минфина.
В министерстве отметили, что в январе-ноябре текущего года привлечены внешние государственные займы на сумму 2,59 миллиарда долларов. По данным Минфина, погашение внешнего госдолга в январе-ноябре составило 1,467 миллиарда долларов, в том числе 655,1 миллиона перечислено правительству и банкам РФ, 430,3 миллиона – банкам Китая.
В итоге, как сообщает ведомство, госдолг Беларуси на 1 декабря составил 56,3 миллиарда рублей и вырос по сравнению с началом года на 25,6%.
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По данным ведомства, с начала года увеличился не только внутренний, но и внешний долг Беларуси, однако выплаты идут регулярно.
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