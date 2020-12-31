Налоговики напомнили об увеличении НДС с Нового года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Министерство по налогам и сборам Беларуси напомнило, что с 1 января в республике на отдельные товары увеличивается ставка НДС.

Так, на некоторые продовольственные товары и товары для детей будет установлена ставка НДС 20% (+10%).

На лекарственные средства, отдельные медицинские изделия ставка налога повышается до 10% (ранее они освобождались от НДС).

Новый порядок начисления НСД будет применяться в отношении товаров, которые поставщики отгрузят с 1 января.

В переходный период для плательщиков налога будут действовать определенные правила, о которых подробно рассказано на сайте МНС в разделе "Разъяснения".

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