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Налоговики напомнили об увеличении НДС с Нового года
31.12.2020 12:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 дек – Sputnik. Министерство по налогам и сборам Беларуси напомнило, что с 1 января в республике на отдельные товары увеличивается ставка НДС.
© Sputnik / Виктор Толочко
Так, на некоторые продовольственные товары и товары для детей будет установлена ставка НДС 20% (+10%).
На лекарственные средства, отдельные медицинские изделия ставка налога повышается до 10% (ранее они освобождались от НДС).
Новый порядок начисления НСД будет применяться в отношении товаров, которые поставщики отгрузят с 1 января.
В переходный период для плательщиков налога будут действовать определенные правила, о которых подробно рассказано на сайте МНС в разделе "Разъяснения".
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Новый порядок начисления НСД будет применяться в отношении товаров, которые поставщики отгрузят с 1 января.
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