ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Налоговики напомнили об увеличении НДС с Нового года

31.12.2020 12:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Министерство по налогам и сборам Беларуси напомнило, что с 1 января в республике на отдельные товары увеличивается ставка НДС.

© Sputnik / Виктор Толочко
Некоторые услуги в сфере ЖКХ освобождены от НДС

Так, на некоторые продовольственные товары и товары для детей будет установлена  ставка НДС 20% (+10%).

На лекарственные средства, отдельные медицинские изделия ставка налога повышается до 10% (ранее они освобождались от НДС).

Новый порядок начисления НСД будет применяться в отношении товаров, которые поставщики отгрузят с 1 января.

В переходный период для плательщиков налога будут действовать определенные правила, о которых подробно рассказано на сайте МНС в разделе "Разъяснения".

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый порядок начисления НСД будет применяться в отношении товаров, которые поставщики отгрузят с 1 января.
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Транснефть" в январе поставит в Беларусь 1,28 млн тонн нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика