"Транснефть" в январе поставит в Беларусь 1,28 млн тонн нефти

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Российская компания "Транснефть" в январе планирует поставить на НПЗ Беларуси 1,28 миллиона тонн нефти, сообщил пресс-секретарь компании Игорь Демин.

"Планы нефтепоставок на январь 2021 года... На НПЗ Белларуси – 1,28 миллиона тонн", – сказал он журналистам.

По словам Демина, ожидаемый объем поставок нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в декабре – примерно 1,6 миллиона тонн. Таким образом, в январе поставки могут снизиться на 20% к уровню декабря.

Договорились о поставках

Минск и Москва договорились о поставках энергоресурсов на 2021 год в конце декабря – об этом заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко во время визита на "Беларуськалий".

"Как всегда, переговоры любого рода сопровождаются определенным торгом относительно условий. Но в принципе все закончилось для Беларуси на хороших, выгодных условиях", – сказал он.

Головченко тогда отметил, что контракты с крупными поставщиками нефти из РФ уже подписаны, осталось несколько не очень больших игроков на рынке. В ответ на вопрос о межбюджетном трансфере при платежах за нефть Головченко рассказал, что он был составной частью в пакете договоренностей, которые не предусматривали продление на следующий год.

Условия расчета

Ранее Минфин разъяснил , как в 2021 году будут вестись расчеты за нефть с Россией По словам министра финансов Юрия Селиверова, механизм межбюджетного трансферта при расчетах за нефть с Россией на 2021 год не рассматривается

"По текущему периоду основные решения (по поставкам нефти) приняты, как компенсаторный фактор какой-то межбюджет в данном случае мы в текущем году не рассматриваем на будущее", – сказал министр.

По его словам, на 2021 год контракты на поставку нефти "подписаны на похожих, но немного других условиях, то есть там нет этой бюджетной составляющей".

Первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко в свою очередь пояснил, что Беларусь получит 90% годовой суммы межбюджетного трансферта в этом году, оставшуюся часть за декабрь – в следующем году.