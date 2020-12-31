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Успеть закупиться: с 1 января в Беларуси дорожает алкоголь

31.12.2020 13:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Предельные минимальные цены на алкогольную продукцию повысятся с 1 января, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

© CC0 / Pixabay/Edar
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Цены на алкоголь увеличат в связи с планируемым изменением ставок акцизов в 2021 году. МАРТ накануне Нового года принял соответствующее постановление об изменении стоимости спиртного.

"Предельная минимальная отпускная цена на этиловый спирт с учетом акциза на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере 74,43 рубля за декалитр безводного спирта. Таким образом, она увеличена с 1 января 2021 года на 2,5 рубля", – сообщили Sputnik в МАРТ.

Минимальная отпускная цена за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40% составит 5,05 рубля, розничная – 6,68 рубля: цена вырастет на 16 и 21 копейку соответственно.

Кроме того, предельная минимальная отпускная цена на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии установлена в размере 3,09 рубля за 0,7 литра крепостью 18% (ранее она составляла 2,99 рубля).

 
Теги: Минск
 
 
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Стоимость алкогольной продукции в стране увеличится в связи с планируемым изменением ставки акцизов в новом году.
 
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