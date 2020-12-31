Перестали платить по долгам? Просроченная задолженность белорусов по кредитам на жилье за год увеличилась почти в 2 раза

Задолженность белорусов перед банками на конец 2020 года составляет 15 594,4 миллионов рублей. Сюда входят потребительские кредиты, кредиты на недвижимость и кредиты, приобретенные банками по правам требования. За год эта цифра увеличилась на 12.87%.

Львиную долю всей задолженности (63.58 %) составляют кредиты, взятые белорусами на покупку недвижимости. И если задолженность по кредитам, приобретенным банками по правам требования, продолжает снижаться, а задолженность по потребительским кредитам вышла на уровень начала года (рост всего лишь 1.96 %), то задолженность по кредитам на недвижимость выросла на 15.72%.