Госдолг Беларуси превысил 18 млрд долларов

Государственный долг Беларуси увеличился по сравнению с началом 2020 года на 11,5 млрд рублей, или на 25,6%, и по состоянию на 1 декабря составил 56,3 млрд рублей, или 36,2% к ВВП, сообщает Минфин.

По состоянию на 1 декабря госдолг составил 18,2 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1 млрд долларов, или на 5,9%.

За 11 месяцев Беларусь одолжила еще 2 млрд 596,4 млн долларов: 1.391,5 млн долларов — облигации на внешних финансовых рынках; 541 млн долларов — у правительства и банков Российской Федерации; 500 млн долларов — у ЕФСР; 91,9 млн долларов — у Экспортно-импортного банка Китая; 62,5 млн долларов — у МБРР; 9,5 млн долларов — у ЕБРР и Северного инвестиционного банка.

На погашение внешнего госдолга за это время выделили 1 млрд 467,9 млн долларов: 655,1 млн — Российской Федерации, 430,3 млн — Китаю, 264,8 млн долларов — ЕФСР, 112,3 млн долларов — МБРР, 2,8 млн долларов — ЕБРР и СИБ, 2,6 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг на 1 декабря 2020 года составил 9,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,6 млрд рублей, или на 7,4%, сообщает Минфин.