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На 2 рубля: базовая величина в Беларуси увеличится

31.12.2020 14:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Базовая величина в Беларуси с 1 января увеличивается до 29 рублей, данное изменение предусмотрено постановлением Совета министров года № 783, сообщили в пресс-службе правительства.

© Sputnik / Виктор Толочко
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От размера базовой в республике зависят величины некоторых налогов и сборов, штрафов и пособий. Базовая – номинальный стандарт, который не привязан к каким-либо материальным или нематериальным объектам. Она определяется не как оценка благ, как в случае, например, с бюджетом прожиточного минимума. БВ формируется в результате нескольких факторов, как правило – инфляции и общей экономической ситуации в стране.

В 2020 году базовая величина продержалась на уровне 27 рублей.

Показатель базовой величины был введен в Беларуси в 2002 году. До этого года все налоги, пошлины, премии зависели не от базовой, а от минимального размера оплаты труда. Первое значение базовой величины составило 10 тысяч рублей в ценах до деноминации. Этот показатель увеличивался, но постепенно, до 2007 года. Потом на протяжении пяти лет базовая держалась на одном уровне и составляла 35 тысяч рублей.

После 2012 года снова начался небольшой планомерный рост величины. С этого года базовая изменялось в среднем раз в год.

 
Теги: Минск
 
 
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От размера базовой величины в республике зависят величины некоторых налогов и сборов, штрафов и пособий.
 
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