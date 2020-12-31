«Если захочу власть продлить, у меня есть все возможности остаться президентом». О чем говорил Лукашенко в РНПЦ

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Во время посещения Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Александр Лукашенко пообщался с медиками и журналистами и рассказал о том, какие решения будут приниматься на Всебелорусском собрании, сообщает его пресс-служба.



Медики и журналисты слушают Александра Лукашенко в РНПЦ детской онкологии. Фото пресс-службы президента

Александр Лукашенко заявил, что никакие конституционные нормы Всебелорусское народное собрание менять не уполномочено и не будет.

— Меня упрекают, что я там хочу таким образом власть свою продлить. Слушайте, глупость полная. Если я захочу свою власть продлить, так у меня есть все возможности остаться президентом. Что там уже (говорят. — Прим. ред.), на Всебелорусском народном собрании, я буду председателем. Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания. Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет. Глава государства будет президент. Это вы его изберете. Премьер-министр будет, парламентарии и прочие, — сказал он.

По его словам, делать ли ВНС конституционным органом — пока нерешенный вопрос.

— Это в Конституции будет в проекте прописано и на референдуме вы будете решать. Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений, чтобы вы знали. Никто! Собрание должно очертить ориентиры на пятилетку, — сказал он. — Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет. И мы давить на это не будем. Это будет нечестно. Но обсудим все вопросы, которые на диалоговых площадках обсудили, которые всплыли и стоят перед белорусским народом.

При этом Лукашенко заверил, что ВНС будет проведено честно и открыто.

— Все будет так, как надо. И на Всебелорусском народном собрании будут самые продвинутые патриоты нашей страны. Это не значит, что там будут одни «ябатьки», или как вы их называете… Там будут те люди, которых вы туда направите, — сказал он.

По словам Лукашенко, если «справимся с экономикой — никакие протесты нам не страшны».

— Походят, походят, как сейчас, если походят. Не перейдут красную черту — будут ходить. Перейдут — получат. Должен быть закон и порядок. Все мы это переживем. Надо, чтобы была экономика.

Он также рассказал, как отметит Новый год.

— Новый год я проведу как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют (а на Новый год все пьют), хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым, — сказал Александр Лукашенко. — Мне просто: я человек непьющий <…>. Если выдержу эти несколько суток (я уже забыл, когда нормально спал), то посмотрю собственное обращение к белорусскому народу.

По его словам, оно записывалось в необычном формате и ему интересно, что получилось в итоге.

Лукашенко также поделился своим предновогодним желанием.

— Желание у меня одно: чтобы народ когда-нибудь сказал спасибо за то, что мы сделали за этот период времени. А ведь сделали немало — большое видится на расстоянии. Нам повезло, что именно мы с вами построили первое суверенное и независимое государство. <…> Пройдет время — будем говорить детям и внукам: «Смотрите, мы это сделали». То есть мы планку подняли довольно высоко, так что вам придется прыгнуть.