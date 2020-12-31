Члену основного состава КС Ксении Луцкиной предъявили обвинение по «делу Пресс-клуба»

Источник материала: Tut.by

Задержанной 22 декабря Ксении Луцкиной сегодня в СИЗО-1 предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь (пособничество в уклонении от уплаты налогов). Она является фигуранткой так называемого «дела Пресс-клуба», сообщает телеграм-канал Координационного совета .



Фото: телеграм-канал Координационного совета

По данным телеграм-канала, Ксения вину не признает, считает свое уголовное преследование политически мотивированным, связанным со своей журналистской деятельностью:

— Видимо, Беларуси не хватало такой политической заключенной, как я — бывшей сотрудницы Белтелерадиокомпании, вышедшей из системы.

Ксения Луцкина — бывшая журналистка БТ, известно, что она участвовала в одном из проектов Пресс-клуба.

Также 31 декабря обвинения в уклонении от уплаты налогов и пособничестве в этом были предъявлены основательнице Пресс-клуба Юлии Слуцкой, финансовому директору Пресс-клуба Сергею Ольшевскому, программному директору Алле Шарко, операторам Петру Слуцкому и Денису Соколовскому. Они остаются под стражей в СИЗО номер 1 на улице Володарского, сообщил адвокат Антон Гашинский.