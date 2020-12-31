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Члену основного состава КС Ксении Луцкиной предъявили обвинение по «делу Пресс-клуба»
31.12.2020 16:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанной 22 декабря Ксении Луцкиной сегодня в СИЗО-1 предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь (пособничество в уклонении от уплаты налогов). Она является фигуранткой так называемого «дела Пресс-клуба», сообщает
По данным телеграм-канала, Ксения вину не признает, считает свое уголовное преследование политически мотивированным, связанным со своей журналистской деятельностью:
— Видимо, Беларуси не хватало такой политической заключенной, как я — бывшей сотрудницы Белтелерадиокомпании, вышедшей из системы.
Ксения Луцкина — бывшая журналистка БТ, известно, что она участвовала в одном из проектов Пресс-клуба.
Также 31 декабря обвинения в уклонении от уплаты налогов и пособничестве в этом
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Задержанной 22 декабря Ксении Луцкиной сегодня в СИЗО-1 предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь (пособничество в уклонении от уплаты...
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