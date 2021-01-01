Лукашенко: Давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом, отметив, что уходящий год был ярким и своеобразным и заставил белорусов искать ответы на извечные вопросы: «Кто мы?», «Что будет с нами, нашими детьми?», «Куда мы идем?» и «Чего мы хотим?».



Фото: president.gov.by

— Мы особенно остро осознали, что имеем и что можем потерять, притом — безвозвратно. Год объединил человечество заботой о здоровье. А Господь указал нам наше место в этом мире и предупредил об ответственности за гармонию с природой. Благодаря неимоверным усилиям государства мы выстояли и обрели уверенность в завтрашнем дне. А главное — не оставили детей без будущего! Словом, нам нужен был этот год, чтобы понять, кто есть кто, чтобы по-настоящему оценить сделанное и увидеть, что мы нация, способная выжить в этом бурном мире только тогда, когда мы едины, когда мы вместе, — сказал он в поздравлении.

По его мнению, наша опора — богатый исторический опыт.

— Мы наследники великих поколений белорусов, которых судьба на протяжении тысячи лет ломала и не единожды испытывала на прочность. Но они мужественно и смело строили свое будущее. И никогда не теряли связь с родной землей. Она — наше всё. Без нее мы не будем народом. Трилогия «Малой родины», которую мы завершили в 2020-м, еще раз дала возможность понять, что только в родной земле источник наших сил. Эти силы помогают нам достигать намеченные цели. И, подводя итоги очередной пятилетки, мы видим: нам есть чем гордиться.

Беларусь стала ядерной державой, шагнула в космос, освоила производство легковых автомобилей и электромобилей, создала биотехнологическую корпорацию, освоила ракетное производство, развила IT.

Но самое главное — мы сохранили продовольственную безопасность. И в то время, когда люди в богатых странах выстроились в километровые очереди за куском хлеба, наши крестьяне обеспечили белорусов необходимыми продуктами питания. Люди в погонах предупредили наших недругов: оборона государства, общественная безопасность будут обеспечены решительно и без колебаний! Люди в белых халатах показали свой профессионализм в борьбе с тяжелыми болезнями. Настоящие учителя и преподаватели продемонстрировали уровень белорусского образования. Ученые и инженеры Беларуси создали уникальные образцы в машиностроении, химии, нефтехимии. Это значит, мы не застыли на месте. Изменился мир, изменились и мы. Наши перемены — это просчитанная и продуманная эволюция, — сказал Лукашенко.

— Вы знаете, некоторые из нас, столкнувшись с вызовами високосного года, хотят вернуться в Беларусь, какой она была годом раньше. Я, конечно, рад, что вы оценили достигнутое, но возвращаться в прошлое мы не будем. У нас нет времени идти назад и проходить пройденное. Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней. Для этого надо просто отправить 2020-й в историю. Но не забыть его уроки. Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность — клочок земли в центре Европы.

Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства. Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками. Беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы — умная, толерантная, устремленная в будущее нация! И если мы хотим «людзьмі звацца», мы это сделаем!

Лукашенко пожелал, чтобы 2021 год стал для всех годом воплощения самых добрых, светлых и чистых желаний.

— Мужества, выдержки и терпения на этом пути вам, патриотам Родины! Мира и благополучия вашим семьям и детям. Будьте здоровы и счастливы, берегите друг друга. С Новым годом вас и ваших гостей.