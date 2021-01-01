Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв – Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич дал старт пуску газа через из "Турецкого потока" в соединительный газопровод Болгария-Венгрия, проходящий по территории страны, прямую трансляцию мероприятия вело агентство "Танюг".

В пятницу, 1 января, Вучич принял участие в официальном пуске российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток". Мероприятие с участием посла России Александра Боцан-Харченко и директора госкомпании "Србиягаз" Душана Баятовича прошло в селе Господжинцы, расположенном на севере страны, где находится один из газораспределительных узлов газопровода.

"Это имеет огромное значение для Сербии, благодарю вас за проделанную работу", - заявил Вучич после осмотра объекта инфраструктуры и доклада сотрудников о готовности к пуску газа. После этого газ пошел в систему.

По его словам, Сербии предстоит "предстоит еще много работы, это то, что нам гарантирует более надежное будущее".

Вучич добавил, что его страна с "помощью российских друзей и партнеров смогла обеспечить себя газом, а затем направлять этот газ дальше в Боснию и Герцеговину и Венгрию", а также на доход от транзита быстрее вернуть часть кредита на строительство газопровода.

Газ для Сербии, по словам Вучича, обойдется в 155 долларов за тысячу "кубов". На годовом уровне ожидаются поставки в 13,88 миллиарда кубометров газа.

Посол России отметил значение проекта для российско-сербского сотрудничества и энергетической стабильности Сербии.

"Это лучший подарок на Новый год, завершен один из крупнейших проектов нашего сотрудничества. Проект обеспечит стабильность Сербии, даст возможность дальнейшего развития внутренней инфраструктуры и транспортировки. Сербия станет еще привлекательнее для инвестиций и транзитной страной, что дает больше возможностей", - заявил посол.

В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.