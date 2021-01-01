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Экс-президент Украины взял на себя ответственность за операцию «33 боевика из ЧВК Вагнера в Беларуси»

01.01.2021 10:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского «5 канала» назвал себя инициатором спецоперации, итогом которой стало задержание 33 россиян из ЧВК Вагнера летом 2020 года в Беларуси. Он также призвал привлечь к ответственности виновных в срыве операции. 


Фото: пресс-служба президента Украины

По словам Порошенко, он санкционировал проведение этой спецоперации еще в 2018 году, когда был Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Целью этой операции было «выманить на Украину и судить тех, кто причастен к крушению самолета MH17».

По его словам, спецоперация по задержанию «вагнеровцев», к сожалению, была сорвана конкретными лицами. Экс-президент Украины назвал это государственной изменой и пообещал добиться привлечения виновных к ответственности.

«Я очень настойчиво советую создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также немедленно отстранить тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено», — подытожил Порошенко.

«33 боевика из ЧВК Вагнера»

В ночь на 29 июля прошлого года 33 гражданина России, участников частной военной компании Вагнера, задержали в санатории «Белорусочка» под Минском. Утверждалось, что они планировали «дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании перед президентскими выборами», а всего в Беларусь прибыли более 200 боевиков. 33 россиянина обвинили в «организации массовых беспорядков» и связали с делом Тихановского и Статкевича.

Россия заверила, что целью въезда в Беларусь «боевиков ЧВК Вагнера» был транзитный проезд, конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке, Лукашенко утверждал, что их конечной точкой была Беларусь и что он знает, кто отдавал им приказы.

Киев попросил выдать часть «боевиков» в Украину — они принимали участие в событиях на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований. Но14 августа, вскоре после президентских выборов в Беларуси, Минск снял с задержанных все обвинения и передал России.

Владимир Путин назвал их задержание в Беларуси акцией украинских и американских спецслужб. Эту информацию подтвердили и в Украине.

 
Теги: Минск
 
 
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