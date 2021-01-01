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Базовая величина подросла на два рубля

01.01.2021 15:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв - Sputnik. Базовая величина в Беларуси с сегодняшнего дня увеличена до 29 рублей, следует из постановления Совета министров, опубликованного на Национальном правовом портале.

© CC0 / Pixabay/Edar
Что изменилось в Беларуси с 1 января 2021 года?

Таким образом, в сравнении с предыдущим годом базовая выросла на два рубля, в 2020 году она держалась на уровне 27 рублей.

Показатель базовой величины в Беларуси появился в 2002 году, а прежде размер налогов, пошлин, премий, штрафов зависел от минимального размера оплаты труда.

В течение пяти лет - с 2007 до 2012 года - базовая величина держалась на одном уровне и составляла 35 тысяч рублей. С 2012 года базовая подрастала примерно раз в год.

БВ формируется в результате нескольких факторов, как правило – инфляции и общей экономической ситуации в стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Изменение вступает в силу в первый день нового года, теперь базовая величина в Беларуси составляет 29 рублей.
 
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