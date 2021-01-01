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Беларусь встретила новый 2021 год

02.01.2021 10:15 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Главное пожелание сегодня: пусть 2021 год - год Металлического Быка будет гораздо легче для человечества, нежели високосный 2020-й. Этот месседж чаще всего звучит в поздравлениях друг другу. Об этом говорили и на Октябрьской площади столицы накануне в полночь. Именно здесь был дан главный новогодний фейерверк страны, причем залпы впервые были сделаны из Александровского сквера. В праздничную атмосферу первых часов нового года окунулся Станислав Липский.

Еще до полуночи первые гости окунулись в атмосферу новогоднего чуда в сердце столицы. С 12 дня до 3 ночи "Калядны кирмаш" своими угощениями радовал жителей и гостей Минска. Власти города продлили работу метро до трех ночи; автобусы, троллейбусы, трамваи и вовсе работали до четырех.

Главные массовые гуляния первых часов нового года прошли здесь, на Октябрьской площади столицы, в самом центре республики: фейерверк был запущен из Александровского сквера. Кстати, впервые в истории нашей страны!

Главный фейерверк страны на Октябрьской площади

Беларусь встретила новый 2021 год


Но перед и после фейерверка, который, к слову, длился более пяти минут, праздничный концерт на специально возведенной  сцене около Дворца Республика радовал жителей Минска и гостей столицы.

Дед Мороз поздравил каждого, кто пришел на Октябрьскую площадь: праздничная  атмосфера едва ли кого оставила равнодушным.

Всего же в 18 точках Минска были организованы новогодние гулянья.

Витебск встретил 2021 год дождем и салютом

Беларусь встретила новый 2021 год


Витебск также встретил новый 2021 год дождем и раскатами праздничного фейерверка. В половине второго ночи небо над Западной Двиной раскрасили разноцветные залпы. Жители областного центра и гости собрались на площади Победы у Главной елки Витебска. 

Организаторы подготовили музыкальное представление, на сцене выступили творческие коллективы города. В танцах кружились и иностранные студенты. В витебских вузах учатся представители десятка стран мира. Новый год они встретили под небом Беларуси.

Первый белорус 2021 года появился в Витебске

Кстати, именно в Витебске появился на свет первый белорус в 2021 году. Родился мальчик в областном клиническом роддоме, сообщили в пресс-службе Минздрава. Малыша назвали Романом...

Возвращаясь к Главной елке страны,  отмечаем:  уже в новогоднюю ночь белорусы говорят о силе единства народа.

Будем верить, что  2021 год - год Металлического Быка по восточному календарю - будет гораздо проще для человечества, нежели год 2020-й! 

Но возвращаемся в Минск. Зимний концерт: свето-музыкальное представление ждет каждого из вас здесь, на Октябрьской площади, 1 и 2 января с 18:00 до 21:00! 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Главное пожелание сегодня: пусть 2021 год - год Металлического Быка будет гораздо легче для человечества, нежели високосный 2020-й. Этот месседж чаще всего звучит в...
 
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