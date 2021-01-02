Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 декабря 2020 года — 3 января 2021 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.1% и составил 1332 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0.3% и на данный момент равна 1302 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 30 $/м2.

Кризис

Какой будет курс рубля в январе? Обвалятся ли цены на недвижимость? Что будет с экономикой Беларуси в 2021 году? Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб ответил на вопросы, которые интересуют многих белорусов. В материале — итоги 2020 года и прогноз на 2021-й.

Итоги года

Этот год выдался непростым, перемены затронули почти все аспекты нашей работы и отдыха. Но несмотря ни на что, редакция портала Realt.by старалась весь год оставаться на позитиве. По традиции в конце года мы показываем нашу работу по ту сторону объектива .

А еще давайте вспомним, чем начинался и как прошел 2020-й , а также к каким итогам на рынке мы пришли.

Строительство

Накануне Рождества и новогодних праздников компания «Дана Астра» выпустила традиционное обращение к своим покупателям, клиентам и партнерам. Среди благодарностей и перечисления достижений, внимательные читатели заметили информацию, которая выглядела несколько тревожной. В тексте сообщалось, что «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» завершают свою деятельность в Беларуси. Мы попытались узнать , как это может отразиться на дольщиках компании.

13-этажку известного долгостроя на Быховской в Минске ввели в эксплуатацию , 19-этажку планируют сдать до лета 2021-го. А вот с другим крупным долгостроем пока ничего не ясно: «Грушевский посад» не передадут УКСу, так как нет оснований. ОБЭП не нашел признаков преступления в деятельности застройщика . Но и у городских властей пока нет вариантов решения проблемы с достройкой. Люди остаются без денег, без квартир и пока без надежды на то, что это закончится. Нас так зацепила эта история, что наш журналист высказал личное мнение о долгостроях и их последствиях .

В высотке на ул. Широкой снова начались проблемы , но местные власти считают, что все нормально.

В Чижовке на месте 16 сносимых усадебных домов вырастут многоэтажки и детсад .

Деньги

Более 80% многодетных семей в Минске, обратившихся за семейным капиталом, направят его на жилье .

Просроченная задолженность белорусов по кредитам на жилье за год увеличилась почти в 2 раза .

Зарубежная недвижимость