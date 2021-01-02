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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 декабря 2020 года — 3 января 2021 года)
02.01.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Кризис
Какой будет курс рубля в январе? Обвалятся ли цены на недвижимость? Что будет с экономикой Беларуси в 2021 году? Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб ответил на вопросы, которые интересуют многих белорусов.
Итоги года
Этот год выдался непростым, перемены затронули почти все аспекты нашей работы и отдыха. Но несмотря ни на что, редакция портала Realt.by старалась весь год оставаться на позитиве. По традиции в конце года мы
А еще давайте вспомним,
Строительство
Накануне Рождества и новогодних праздников компания «Дана Астра» выпустила традиционное обращение к своим покупателям, клиентам и партнерам. Среди благодарностей и перечисления достижений, внимательные читатели заметили информацию, которая выглядела несколько тревожной. В тексте сообщалось, что «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» завершают свою деятельность в Беларуси. Мы
13-этажку известного долгостроя на Быховской в Минске
В высотке на ул. Широкой
В Чижовке на месте 16 сносимых усадебных домов
Деньги
Более 80% многодетных семей в Минске, обратившихся за семейным капиталом,
Просроченная задолженность белорусов по кредитам на жилье за год
Зарубежная недвижимость
Польский рынок недвижимости с каждым годом становится все более востребованным среди жителей восточных стран-соседей: Беларуси, Украины и России. Также с каждым днем увеличивается количество купленных не только квартир в жилых многоэтажках, но и частных домов в ближайшем пригороде.
Туризм и отдых
Регионы
Мы
В Лиде
Слонимскую синагогу
Дачи и частные дома
События 2021 года точно войдут в учебники истории. И потомки будут исследовать нашу жизнь, наши поступки, наши дома, в конце концов:) Мы задумались об этом и решили, что стоит посмотреть, есть ли сейчас в продаже дома в 100-летнем возрасте, то есть построенные до 1921 года, чтобы тоже немного копнуть истории (а те времена были не менее насыщенными для нашей земли). Таких объектов в базе Realt.by оказалось больше десятка. Но основная масса не сохранила колорита — дома реконструировали в 60−70-е, а то и в 90-е, ошалевывая или вовсе обшивая сайдингом. Мы
Коммерческая недвижимость
Бывшее здание суда в Бресте теперь сдается в аренду.
МАРТ
УКС «Запад»
Риэлтерский бизнес
Чем занимается риэлтер? Берет ли двойную оплату с одной сделки? Скрывает ли недостатки объекта, если представляет интересы продавца? Мы решили собрать все самые неудобные вопросы и
Жилье и инфраструктура
Глава Московского района
Дизайн и ремонт
Больше природных материалов и личного пространства
Как сделать из «однушки» «евродвушку»:
ЖКХ
Тариф на газ не будет зависеть от сезонности? Министр энергетики
Редакция Realt.by
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 декабря 2020 года — 3 января 2021 года)
Итоги года для рынка, судьбы долгостроев и секретные фото работы нашего портала:) Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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