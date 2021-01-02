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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 декабря 2020 года — 3 января 2021 года)

02.01.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 декабря 2020 года — 3 января 2021 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.1% и составил 1332 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0.3% и на данный момент равна 1302 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 30 $/м2.

Кризис

Какой будет курс рубля в январе? Обвалятся ли цены на недвижимость? Что будет с экономикой Беларуси в 2021 году? Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб ответил на вопросы, которые интересуют многих белорусов. В материале — итоги 2020 года и прогноз на 2021-й.

Итоги года

Этот год выдался непростым, перемены затронули почти все аспекты нашей работы и отдыха. Но несмотря ни на что, редакция портала Realt.by старалась весь год оставаться на позитиве. По традиции в конце года мы показываем нашу работу по ту сторону объектива.

А еще давайте вспомним, чем начинался и как прошел 2020-й, а также к каким итогам на рынке мы пришли.

Строительство

Накануне Рождества и новогодних праздников компания «Дана Астра» выпустила традиционное обращение к своим покупателям, клиентам и партнерам. Среди благодарностей и перечисления достижений, внимательные читатели заметили информацию, которая выглядела несколько тревожной. В тексте сообщалось, что «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» завершают свою деятельность в Беларуси. Мы попытались узнать, как это может отразиться на дольщиках компании.

13-этажку известного долгостроя на Быховской в Минске ввели в эксплуатацию, 19-этажку планируют сдать до лета 2021-го. А вот с другим крупным долгостроем пока ничего не ясно: «Грушевский посад» не передадут УКСу, так как нет оснований. ОБЭП не нашел признаков преступления в деятельности застройщика. Но и у городских властей пока нет вариантов решения проблемы с достройкой. Люди остаются без денег, без квартир и пока без надежды на то, что это закончится. Нас так зацепила эта история, что наш журналист высказал личное мнение о долгостроях и их последствиях.

В высотке на ул. Широкой снова начались проблемы, но местные власти считают, что все нормально.

В Чижовке на месте 16 сносимых усадебных домов вырастут многоэтажки и детсад.

Деньги

Более 80% многодетных семей в Минске, обратившихся за семейным капиталом, направят его на жилье.

Просроченная задолженность белорусов по кредитам на жилье за год увеличилась почти в 2 раза.

Зарубежная недвижимость

Польский рынок недвижимости с каждым годом становится все более востребованным среди жителей восточных стран-соседей: Беларуси, Украины и России. Также с каждым днем увеличивается количество купленных не только квартир в жилых многоэтажках, но и частных домов в ближайшем пригороде. Разбираем, как купить недвижимость в Польше белорусу и что по чем продается в самых популярных городах.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 декабря 2020 года — 3 января 2021 года)

Туризм и отдых

Опубликован список адресов открытых катков и лыжных трасс в Минске.

Регионы

Мы узнали, какие дома строят в Бресте и почем продают там квартиры.

В Лиде сдадут дома сразу с мебелью, а на диваны и шкафы дадут дополнительный кредит.

Слонимскую синагогу продали с аукциона.

Дачи и частные дома

Итоги 2020-го на рынке загородной недвижимости и прогнозы на 2021-й нам рассказали риэлтеры. Кстати, судя по нашей аналитике, продажи в этом сегменте рынка упали на 15% только за ноябрь.

События 2021 года точно войдут в учебники истории. И потомки будут исследовать нашу жизнь, наши поступки, наши дома, в конце концов:) Мы задумались об этом и решили, что стоит посмотреть, есть ли сейчас в продаже дома в 100-летнем возрасте, то есть построенные до 1921 года, чтобы тоже немного копнуть истории (а те времена были не менее насыщенными для нашей земли). Таких объектов в базе Realt.by оказалось больше десятка. Но основная масса не сохранила колорита — дома реконструировали в 60−70-е, а то и в 90-е, ошалевывая или вовсе обшивая сайдингом. Мы выбрали из базы те, по сохранившимся элементам которых видна их самобытность.

Коммерческая недвижимость

Бывшее здание суда в Бресте теперь сдается в аренду. Посмотрите, как оно изменилось изнутри.

МАРТ приостановил работу 10 магазинов российской сети «Светофор».

УКС «Запад» опубликовал цены коммерческих площадей в ЖК «Петровские верфи».

Риэлтерский бизнес

Чем занимается риэлтер? Берет ли двойную оплату с одной сделки? Скрывает ли недостатки объекта, если представляет интересы продавца? Мы решили собрать все самые неудобные вопросы и задать их напрямую специалисту рынка — риэлтеру агентства недвижимости «Квартиры столицы» Александру Новику.

Жилье и инфраструктура

Глава Московского района рассказала, на строительство каких социальных объектов выделят деньги в 2021 году.

Дизайн и ремонт

Больше природных материалов и личного пространства советуют использовать в интерьере в 2021 году.

Как сделать из «однушки» «евродвушку»: три самые популярные идеи с примерами и визуализацией.

ЖКХ

Тариф на газ не будет зависеть от сезонности? Министр энергетики рассказал о планах на 2021 год.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Итоги года для рынка, судьбы долгостроев и секретные фото работы нашего портала:) Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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