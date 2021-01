Помпео встретился со Шкляровым, который был на встрече в СИЗО с Лукашенко, а сейчас - в США

Источник материала: Tut.by

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с Виталием Шкляровым и его семьей. Фото со встречи появилось в твиттере Помпео. «Виталий Шкляров три месяца был незаконно задержан в Беларуси. Благодаря командным усилиям Госдепартамента США, специального посланника президента США Роджера Д. Карстенса и нашим командам в Киеве, Минске и Вашингтоне его привезли домой в октябре 2020 года», — написал в посте госсекретарь США.