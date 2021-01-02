Помпео встретился со Шкляровым, который был на встрече в СИЗО с Лукашенко, а сейчас - в США

Источник материала: Tut.by

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с Виталием Шкляровым и его семьей. Фото со встречи появилось в твиттере Помпео. «Виталий Шкляров три месяца был незаконно задержан в Беларуси. Благодаря командным усилиям Госдепартамента США, специального посланника президента США Роджера Д. Карстенса и нашим командам в Киеве, Минске и Вашингтоне его привезли домой в октябре 2020 года», — написал в посте госсекретарь США.

Vitali Shkliarov suffered 3 months of wrongful detention in Belarus. A huge team effort from @StateDept Med Services, @StateSPEHA , and our teams in Kyiv, Belarus, Minsk and Washington brought him home in October 2020. pic.twitter.com/KJqE5LVOwK — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 2, 2021

В комментарии под постом Помпео уточнил, что «сила и поддержка любящей семьи позволили ему пережить тюремное заключение».

Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле, откуда он родом и куда приехал навестить свою мать. Почти три месяца он содержался в следственном изоляторе № 1 на Володарского, а затем стал участником встречи Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ, которая прошла 10 октября. Вскоре после этого Шкляров был отпущен из СИЗО.

24 октября состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с государственным секретарем США Майком Помпео. Одной из тем разговора стала судьба имеющего американское гражданство Виталия Шклярова.

— Государственный секретарь призвал к полному освобождению и разрешению немедленного выезда из Беларуси незаконно задержанного гражданина США Виталия Шклярова, — сообщили DW в Госдепе. — Кроме этого, Майк Помпео в очередной раз заявил о том, что Соединенные Штаты поддерживают стремление белорусского народа к демократии.

28 октября стало известно, что Шкляров улетел в США, чтобы вернуть его в Америку, в Киев прилетал спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.

В декабре Виталий Шкляров поделился впечатлениями о встрече с Александром Лукашенко в СИЗО и назвал ее «уникальной».