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Помпео встретился со Шкляровым, который был на встрече в СИЗО с Лукашенко, а сейчас - в США
02.01.2021 16:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с Виталием Шкляровым и его семьей. Фото со встречи появилось в твиттере Помпео. «Виталий Шкляров три месяца был незаконно задержан в Беларуси. Благодаря командным усилиям Госдепартамента США, специального посланника президента США Роджера Д. Карстенса и нашим командам в Киеве, Минске и Вашингтоне его привезли домой в октябре 2020 года», — написал в посте госсекретарь США.
В комментарии под постом Помпео уточнил, что «сила и поддержка любящей семьи позволили ему пережить тюремное заключение».
Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле, откуда он родом и куда приехал навестить свою мать. Почти три месяца он содержался в следственном изоляторе № 1 на Володарского, а затем стал участником
24 октября
— Государственный секретарь призвал к полному освобождению и разрешению немедленного выезда из Беларуси незаконно задержанного гражданина США Виталия Шклярова, —
28 октября стало известно, что Шкляров улетел в США, чтобы вернуть его в Америку, в Киев прилетал спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.
В декабре Виталий Шкляров
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Госсекретарь США Майк Помпео встретился с Виталием Шкляровым и его семьей. Фото со встречи появилось в твиттере Помпео.
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