Четвертый раз за сутки: биткоин снова обновил исторический максимум

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 янв – Sputnik. За 2 января биткоин дорожает в среднем на 9%, свидетельствуют данные торгов.

Самая популярная криптовалюта за сегодня подорожала четырежды, сначала поднявшись в цене до 30 тысяч долларов, потом – до 31 и 32 тысяч, а сейчас биткоин впервые превысил свой исторический максимум и стал стоить 33 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 11,02%, до 32 408 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 12,28%, до 32 875 долларов и впервые превысил планку в $32 тысячи.

Стремительный рост цены биткоина начался с середины декабря. На его долю приходится около 72% всего глобального рынка криптовалют.

Еще на 11 декабря криптовалюта стоила около 18 тысяч долларов и с тех пор начала бить рекорды. 27 декабря биткоин обновил свой исторический максимум - 27 215 долларов.

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