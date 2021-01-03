Пришла проверка: о чем могут спросить и что должны предъявить контролеры

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ранее мы рассказали о том , как контролеры планируют свою работу и из обширного круга своих подконтрольных и поднадзорных клиентов выбирают конкретные "жертвы" для проверок.

Сейчас о том, с чего непосредственно начинается проверка.

Наверное, если следовать правилам хорошего тона, контролеры вас должны предупредить о дате и времени прихода. Но так бывает не всегда.

В любом случае ожидаемые или неожиданные гости должны предъявить служебные удостоверения и предписание на проведение проверки.

Кто пришел и что покажут

Удостоверения должны выглядеть серьезными "корочками", с фотографией владельца, наименованием его конторы, подписью начальника и печатью.

Предписание оформляется на фирменном бланке контролирующего органа или заверяется печатью. Подписывает предписание руководитель контролирующего органа или его уполномоченный заместитель.

Помимо обычных реквизитов (номер и дата), в предписании должны быть указаны основание проведения проверки, наименование вашей организации, фамилия и инициалы проверяющего (группы проверяющих), его (их) должность, перечень вопросов проверки, проверяемый период и срок проведения проверки с указанием даты ее начала и окончания.

Есть маленький нюанс: предписание вам должны не вручить, а только предъявить, то есть просто показать. Поэтому при возможности сделайте себе копию этого документа или сфотографируйте его. Может пригодиться. Но не все контролеры дают это сделать. В таком случае внимательно его изучите или перепишите список проверяющих и перечень вопросов, сроки проверки. Это может быть важно для того, чтобы проверяющие не выходили за рамки своих полномочий, а вы могли их тоже слегка контролировать.

По составу группы проверяющих указом №510 установлены некоторые ограничения. Это не могут быть ваши учредители, ваши работники, их близкие родственники, бывшие ваши работники, если после их увольнения прошло менее трех лет.

Есть еще такой пикантный момент. В проверке, согласно 510-му указу, не могут участвовать контролеры, у которых имеются обстоятельства, вызывающие прямую или косвенную заинтересованность в результатах проверки.

Все под учет

Что касается перечня вопросов проверки, он, как сказано в указе, должен быть "исчерпывающим". Наверное, нужно понимать это так, что никакие другие вопросы проверяться не должны. Документы, запрашиваемые проверяющими, могут относиться только к теме вопросов проверки.

Также нельзя забывать о проверяемом периоде, который должен быть строго ограничен "с" и "по" конкретные даты. Документы, события, сделки могут интересовать проверяющих только в рамках этого периода. Но мы понимаем, что, если договор заключен вами с контрагентом даже 20 лет назад, но продолжает действовать на момент проверки, он тоже может заинтересовать ваших гостей.

Повторим: важно сохранить информацию, изложенную в предписании на проведение проверки, чтобы самим иметь возможность контролировать действия контролеров.

Кроме того, чтобы выполнить программу минимум на первый день проверки, проверяющие обязаны записаться в вашей книге учета проверок. В нее (книгу) проверяющий или руководитель группы вносит сведения о том, какой контрольный орган он представляет, вид проверки, номер и дату предписания на проведение проверки, свою фамилию и должность, дату начала проверки и свою подпись.

Здесь есть исключение для проверок, которые начинаются с контрольных закупок, когда контролеры выступают под видом обычных покупателей или заказчиков услуг без цели приобретения товаров и услуг, а с целью выявления обвесов, обсчетов и других обманов потребителей.

Запись в книгу учета проверок в этом случае вносится сразу после проведения контрольной закупки.

Дата окончания проверки и название документа по ее результатам вносятся в книгу учета проверок по окончании проверки.

Отметим, что отказ контролеров записаться в книге учета проверок, а также нарушение порядка назначения проверки являются основаниями для признания проверки незаконной.

Кроме того, контролеры не имеют права задерживаться у вас сверх установленного предписанием срока. В день, который вам известен как день окончания проверки, гости должны покинуть ваши офисы, оставив наилучшие воспоминания о проведенном у вас времени.

В следующем материале мы попытаемся доступно рассказать о непосредственно процессе проверки, правах и обязанностях обеих заинтересованных сторон.