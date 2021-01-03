Кто не оценит - поедет назад. Воскресенский на Всебелорусском собрании будет продвигать политическую амнистию

Источник материала: Tut.by

Юрий Воскресенский в воскресном эфире СТВ рассказал, что на Всебелорусском народном собрании собирается продвигать идею политической амнистии: «Я думаю, что эти ребята, и общество, и сторонники перемен, которые остались в меньшинстве, очень позитивно оценили бы такой шаг власти».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Что касается того мероприятия, которое пройдет в Минске 11−12 февраля, — Всебелорусского народного собрания, то, конечно, если получится принять там участие (сейчас идет процедура выдвижения, и мы тоже принимаем в ней участие, выдвинули своих делегатов), и естественно, если удастся там и выступить, и поработать в секциях, мы будем призывать вот к этому самому единству, год которого объявлен, — заявил Юрий Воскресенский. — И будем просить делегатов поддержать нашу идею о политической амнистии в отношении наших граждан, которые поддались эмоциям, которые не предпринимали никаких насильственных действий по итогу всех этих массовых мероприятий.

По его словам, делегатов будут просить поддержать идею, «чтобы люди вернулись обратно в семьи и работали на благо государства».

— Я думаю, что эти ребята и общество, и сторонники перемен, которые остались в меньшинстве, очень бы позитивно оценили такой шаг власти. И тут еще можно добавить: а кто не поймет и кто не оценит такой шаг и не будет заниматься в рамках Года народного единства конструктивом, тот поедет назад.

Юрий Воскресенский два месяца провел в изоляторе по обвинению в участии в массовых беспорядках. Он вышел на свободу 11 октября, на следующий день после встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Сам Воскресенский заявлял, что ему поручено заниматься разработкой проекта новой Конституции и освобождением других политзаключенных, а также сообщал о регистрации нового учреждения — «Круглого стола демократических сил».