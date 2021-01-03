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Головченко назвал плодотворным сотрудничество Минска и Москвы в 2020-м
04.01.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Премьер-министр Роман Головченко сообщил о планах работы правительства в ближайшее время.
"Важно, что мы утвердили программу деятельности правительства на предстоящую пятилетку. Сейчас предстоит утверждение программы социально-экономического развития страны также на пятилетку. Очень важным для страны является наличие утвержденного бюджета, это главный финансовый документ, по которому живет страна", - заявил он в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.
© Sputnik / Виктор Толочко
Премьер отметил, что определен рост ВВП, он составляет 1,8%. Эту планку он называет "амбициозной и непростой", но не сомневается, что показатель достижим.
"Конечно, многое будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в мире в условиях второй волны пандемии, кризис спроса до сих пор не преодолен, но правительство в ближайшее время утвердит целевой план развития страны на год, там будет более подробно прописаны инструментарии, как будут достигаться эти цифры. Кстати, такой документ рождается у нас впервые", – сказал Роман Головченко.
Плодотворный диалог с РФ
Говоря о достижениях 2020-го, он отметил, что в Беларуси произошел целый ряд знаковых событий, в числе которых ввод Белорусской АЭС.
"Был очень плодотворный и конструктивный диалог с Российской Федерацией, одним из наших ключевых партнеров в торгово-экономической сфере. Мы заключили несколько выгодных для страны соглашений, это касается изменений условий кредита на строительство АЭС, формирования цен на энергоносители, беспрепятственного доступа белорусских предприятий к российскому рынку. Конечно, и с другими партнерами мы взаимодействовали", – подчеркнул Головченко.
Он также добавил, что в 2021 год Беларусь вступила со стабильной ситуацией в банковской сфере и с золотовалютными резервами.
"Нет никаких опасений за работу предприятий", – резюмировал премьер.
Напомним, в 2020 году белорусским властям пришлось направить на обслуживание задолженностей 3,9 миллиарда долларов. В итоге на высшем уровне было
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Как подчеркнул белорусский премьер, в минувшем году стороны заключили несколько соглашений, выгодных для Минска.
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