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Беларусь вошла в топ-5 стран-поставщиков легковых автомобилей на российский рынок
04.01.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Беларусь вошла в топ-5 поставщиков легковых автомобилей на российский рынок. Наша страна стала четвертой в списке. Лидер по продажам авто в Россию - Германия, на втором месте Япония и на третьем Китай. Также в топ-5 рейтинга вошла Великобритания. Беларусь, по подсчетам аналитиков, за 11 месяцев 2020-го поставила на российский рынок 13,5 тысяч новых автомобилей.
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Беларусь вошла в топ-5 поставщиков легковых автомобилей на российский рынок. Наша страна стала четвертой в списке. Лидер по продажам авто в Россию - Германия, на...
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