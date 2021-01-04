Беларусь вошла в топ-5 стран-поставщиков легковых автомобилей на российский рынок

Источник материала: БT

Беларусь вошла в топ-5 поставщиков легковых автомобилей на российский рынок. Наша страна стала четвертой в списке. Лидер по продажам авто в Россию - Германия, на втором месте Япония и на третьем Китай. Также в топ-5 рейтинга вошла Великобритания. Беларусь, по подсчетам аналитиков, за 11 месяцев 2020-го поставила на российский рынок 13,5 тысяч новых автомобилей.