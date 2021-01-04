Amazon отгрузила в праздничный сезон полтора миллиарда товаров

Источник материала: БT

Таким образом крупнейший в мире онлайн-продавец в 2020 году продал в праздничный период на 50 процентов больше, чем годом ранее. Столь существенный прирост продаж эксперты связывают с возросшим спросом на онлайн-покупки из-за пандемии. В этом году Amazon пришлось внести заметные изменения в свою логистическую сеть, чтобы адаптироваться к новым условиям. Компания наняла несколько сотен тысяч новых сотрудников, а также потратила более 10 миллиардов долларов на обеспечение их безопасности в условиях пандемии.