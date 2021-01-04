Победители и проигравшие бюджета 2021 года

Источник материала: Tut.by

Управление финансами страны в 2021-м будет сконцентрировано на исполнении обязательств по обслуживанию государственного долга, здравоохранении и обеспечении необходимым силовых структур, констатируют эксперты «Кошта ўрада» . К проигравшим можно отнести ведомства, ответственные за внешнюю политику, спорт, информацию, культуру и систему ЖКХ. Концентрация усилий на направлениях, не приводящих к увеличению потенциальных поступлений в бюджет, свидетельствует о тактике выживания. К развитию страны такой бюджет не приведет.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Краткие итоги

Самый крупный распорядитель средств республиканского бюджета — прочие министерства и организации (4,3 млрд рублей). Этот распорядитель средств стал и самым крупным по приросту среди всех направлений в 2021-м.

Самый крупный распорядитель средств республиканского бюджета по ведомственной классификации — Министерство обороны (1,6 млрд рублей).

Наибольший прирост средств из министерств — у Министерства здравоохранения, +382 млн, или +32% к 2020 году.

Наибольшее сокращение средств среди министерств и организаций — Государственный комитет по науке и технологиям — на 64 млн рублей, или на 30%.

Здравоохранение неравносильно Минздраву

Расходы республиканского бюджета публикуются не только по направлениям расходов, но и по распорядителям бюджетных средств. Разница состоит в том, что средства на здравоохранение выделяются сразу нескольким организациям и министерствам. В 2021-м из 1,7 млрд рублей, выделяемых на данное направление, Минздрав получит в свое распоряжение 1,4 млрд рублей, еще 84 млн рублей получит УДП (управление делами президента), 58 млн — Министерство обороны, 51 млн — МВД. В списке распорядителей средств значатся такие организации и министерства, как КГБ, Министерство труда и соцзащиты, Госпогранкомитет, Национальная академия наук и Министерство спорта и туризма.

Министерства и ведомства получают средства сразу по нескольким направлениям. К примеру, Администрация президента получает 35,6 млн как орган, обеспечивающий деятельность президента Беларуси, а еще 5,9 млн рублей — по направлению «Физическая культура, спорт и СМИ» и потратит их на печатные СМИ.

Победители

Сравнение распределения бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств за 2020 и 2021 годы позволяет понять расстановку приоритетов государства в условиях дефицита бюджета.

В республиканском бюджете есть раздел с кодировкой 999 «Прочие министерства и организации». Это — самый крупный блок среди всех распорядителей бюджетных средств. Основные статьи в этом блоке — это обслуживание государственного долга и резервный фонд президента. Именно этот раздел увеличился на самую большую сумму по сравнению с 2020-м. Причина банальна. Обслуживание государственного внешнего долга — удовольствие не из дешевых и потребует в следующем году более 2,5 млрд рублей. Но это не точно. Платежи привязаны к курсу национальной валюты, а вот уверенности в том, что среднегодовой курс составит обозначенные в проекте цифры (2,5678 рубля за доллар), нет совсем. Курс будет выше, так что этой статье снижение не грозит вообще.

С резервным фондом президента постоянно возникают вопросы. Зачем ежегодно направлять средства в фонд, из которого они все равно будут направлены на повышение зарплат — совершенно непонятно. К прозрачности отчетности этого фонда есть вопросы, поскольку единственный документ, доступный широкой публике, где есть данные по расходам этого фонда за 2019-й, КГК до сих пор не опубликовал. И мы видим, как в 2021-м опять формируется фонд размером в 613 млн рублей, и это в 2,5 раза больше, чем в проекте-2020. При этом Минфин с МНС искали 800 млн рублей. А у нас тут почти вся требуемая сумма давно имеется, но называется резервным фондом, отмечают эксперты.

Явным победителем битвы за бюджетные ресурсы являются организации, занимающиеся здравоохранением. Минздраву в 2021 году выделят 1,6 млрд, или на 382 млн рублей больше по сравнению с 2020-м. Удивительно другое. Обучать новых медиков у нас, по всей видимости, планируют с меньшей интенсивностью, поскольку на раздел «Образование» выделяют 105 млн рублей. Это на 6% больше, чем в 2020 году. Почти уровень прогнозируемой инфляции. С учетом отъезда медиков в другие страны будущее белорусской медицины вызывает опасения. С другой стороны, готовить кадры для других стран за свои средства мало какое государство согласится.

Силовые структуры после событий августа находятся в явном привилегированном положении. МВД, КГБ, внутренние войска, ОАЦ — ни одна из силовых структур не получила средств меньше, чем предполагалось в 2020 году. Минимальный прирост финансирования составил 10%, что выше запланированного уровня инфляции. Стоит отметить, что отдельные силовые структуры могли и в 2020-м получить финансирование больше по сравнению с планом, но это будет означать, что увеличенное финансирование сохранится и в 2021-м.

…и проигравшие

Их несколько, и они явно показывают, что не задалось у управленцев в 2020 году.

МИД

Несмотря на видимое сохранение финансирования в белорусских рублях на уровне 2020-го, с учетом девальвации национальной валюты, очевидно, что содержание дипломатических представительств за рубежом будет сокращено. На эти цели предполагается направить 164 из 193 млн рублей. Не исключен пересмотр либо состава посольств на предмет излишнего персонала, либо зарплаты. Возможно, отдельные представительства прекратят свою деятельность. Причины, по которым МИД впал в немилость, понятны и лежат на поверхности. Это и итоги голосования на зарубежных участках, на которых Тихановская по официальным протоколам побеждала второго кандидата, это и увольнения послов и переход их в ряды сторонников альтернативного кандидата, и слабое противодействие на внешнем фронте, из-за чего страны ЕС и Запада отказались признать выборы в Беларуси. Нас ждут новые пакеты санкций, всю глубину влияния которых ряду лиц еще предстоит прочувствовать. Фактически, все контакты с внешним миром текущего временного состава управленцев Беларуси оказались заморожены, за исключением российского направления. А в таких условиях и МИД особо не нужен. А значит финансирование можно и сократить.

Минкульт и Минспорт

Для спорта и культуры 2020 год явно не задался. В связи с пандемией отменены массовые мероприятия либо существенно сократилась их посещаемость. В 2021-м ожидался чемпионат мира по хоккею, но сейчас, в связи с последними событиями в Беларуси, его проведение под вопросом. И 2021 год не сулит улучшения ситуации с пандемией, а значит расходы на эти направления можно сократить. Да и количество занятых в данных отраслях существенно сократилось, что выгодно с точки зрения экономии на зарплатах. При этом явно ухудшился и качественный состав занятых в отраслях лиц в связи с политическими событиями.

Счет оплатят граждане

Сразу две организации были существенно урезаны в финансировании по линии ЖКХ. Министерство ЖКХ получит на 55 млн рублей, или на 16%, меньше по сравнению с проектом-2020. Государственный комитет по стандартизации получит на 48 млн рублей, или на 26% меньше, чем в 2020-м. Представленной детализации недостаточно для более детального прояснения причин подобного сокращения, однако управленцам проще поднять стоимость коммунальных услуг на 5 долларов и решить вопросы. Традиционно, за счет граждан.

Особая ситуация с ФСЗН. Внешнее сокращение субсидий в ФСЗН выглядит наиболее значительным. Однако на самом деле в бюджете-2020 была заложена сумма, которая, исходя из данных за 3 квартала, не будет выбрана. Реальный объем субсидий может быть значительно меньше. По этой причине при расчете размера субсидий на 2021-й Минфин мог ориентироваться на фактическое исполнение за большую часть 2020 года, и по этой причине сумма получилась меньше, чем в предыдущий год.

Что в сухом остатке? Структура роста расходов по министерствам и ведомствам больше похожа на бюджет выживания, но не на бюджет развития. Важность здравоохранения никто не оспаривает, но большинство дополнительных средств пойдут в организации, которые не генерируют добавленную стоимость. Причиной такой ситуации также является провальная экономическая политика, которая привела к росту внешней задолженности и соответствующему росту платежей по кредитам. Страна, которая только и делает, что борется за выживание, будет сильно зависеть от внешних факторов и… внешних спонсоров. А там и до потери независимости в принятии решений недалеко, констатируют эксперты.