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Власти оказали поддержку трем крупнейшим госбанкам
04.01.2021 12:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В конце 2020 года Александр Лукашенко подписал
Уставной фонд «Беларусбанка» увеличен на сумму до 797 млн рублей за счет остатков средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития, размещенных на депозитах в крупнейшем госбанке в 2014, 2015 и 2020 годах для кредитования жилищного строительства.
Как следует из указа, по сути банку разрешили не погашать предоставленные бюджетные ссуды в рамках льготного кредитования жилья. Докапитализация со стороны государства будет стоить Беларусбанку обязательства продолжать финансирование жилищного строительства. Власти не будут компенсировать потери банка по этим кредитам из-за сниженной процентной ставки.
Лукашенко также продлил сроки возврата субординированных кредитов Белагропромбанку и Белинвестбанку. Первому госбанку ресурсы в белорусских рублях эквивалентно 100 млн долларов
В 2017 году власти
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В конце 2020 года Александр Лукашенко подписал указ № 495, которым увеличил уставный фонд «Беларусбанка» и продлили сроки возврата субординированных кредитов...
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