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Власти оказали поддержку трем крупнейшим госбанкам

04.01.2021 12:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце 2020 года Александр Лукашенко подписал указ № 495, которым увеличил уставный фонд Беларусбанка и продлил сроки возврата субординированных кредитов Белагропромбанку и Белинвестбанку. Документ принят «в целях обеспечения финансовой устойчивости банков».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Уставной фонд «Беларусбанка» увеличен на сумму до 797 млн рублей за счет остатков средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития, размещенных на депозитах в крупнейшем госбанке в 2014, 2015 и 2020 годах для кредитования жилищного строительства.

Как следует из указа, по сути банку разрешили не погашать предоставленные бюджетные ссуды в рамках льготного кредитования жилья. Докапитализация со стороны государства будет стоить Беларусбанку обязательства продолжать финансирование жилищного строительства. Власти не будут компенсировать потери банка по этим кредитам из-за сниженной процентной ставки.

Лукашенко также продлил сроки возврата субординированных кредитов Белагропромбанку и Белинвестбанку. Первому госбанку ресурсы в белорусских рублях эквивалентно 100 млн долларов предоставлялись в 2016 году в рамках создания «Агентства по управлению активами». Срок возврата увеличен с 10 до 12 лет.

В 2017 году власти привлекли внешний государственный заем Европейского банка реконструкции и развития в сумме 50 млн евро на шесть лет. Эти средства затем в виде субординированного кредита выдали Белинвестбанку «в целях повышения капитализации и обеспечения его долгосрочного устойчивого развития». Теперь срок возврата кредита увеличен с 6 до 11 лет.

 
 
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В конце 2020 года Александр Лукашенко подписал указ № 495, которым увеличил уставный фонд «Беларусбанка» и продлили сроки возврата субординированных кредитов...
 
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