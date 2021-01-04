Мнение. Льгота по подоходному налогу для работников ПВТ и «Великого камня» все еще применима?

Источник материала: Tut.by

Минфин сообщил о том, что с 1 января повысили ставки подоходного налога для работников компаний — резидентов Парка высоких технологий с 9% до 13%. Изменения вводятся обновленным Налоговым кодексом.

Особенностями ПВТ и Индустриального парка является то, что они действуют на основе специальных актов президента — декрета от 22 сентября 2005 № 12 и указа от 12 мая 2017 № 166 соответственно. Что это значит, объясняет ведущий юрист практики строительства и недвижимости адвокатского бюро REVERA Александр Антонов.

Применение ставки подоходного налога в размере 9% вместо 13% для работников компаний-резидентов ПВТ и «Великого камня» установлены п. 31 Положения о Парке высоких технологий и п. 51 Положения о специальном правовом режиме Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», утвержденными вышеназванным декретом и указом.

Нормы о том, что с 1 января 2021 на 2 года ставка подоходного налога для работников резидентов ПВТ и «Великого камня» составит общие 13%, установлена ст. 3 Закона от 29 декабря 2020 г. № 72-З «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь» (далее — Закон № 72).

— Есть особенность применения правовых актов — так называемая иерархия правовых актов. Если один правовой акт противоречит другому, то коллизия между правовыми актами решается, в том числе, тем принципом, что необходимо руководствоваться актом более высокой юридической силы. Большинство указов и декретов президента имеют большую юридическую силу, чем Законы, в том числе Кодексы, — объясняет юрист.

Применительно к налоговым отношениям действует п. 4 ст. 3 Налогового кодекса, согласно которому «в случае расхождения декрета или указа Президента Республики Беларусь с Налоговым кодексом или другим законом, регулирующим вопросы налогообложения, Налоговый кодекс или другой закон имеют верховенство лишь тогда, когда полномочия на издание декрета или указа были предоставлены Налоговым кодексом или иным законом».

Нормы декрета № 12 и указа № 166 еще формально не изменялись. При этом в отношении декрета № 12 (по ПВТ) может быть применима норма ст. 30 Закона Республики Беларусь «О Президенте», согласно которой проекты законов, по содержанию расходящиеся с временным декретом, могут приниматься Национальным собранием Республики Беларусь после отмены или признания утратившим силу этого декрета или его соответствующих норм, либо в случаях, когда проекты законов внесены в Палату представителей президентом или с его согласия. При принятии закона, частично совпадающего по содержанию с временным декретом, этот декрет сохраняет свою силу в части, не урегулированной таким законом.

Статья 6 Закона № 72 предусматривает, что Совет министров обязан обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с Законом № 72 в шестимесячный срок. В этой связи, предполагает Антонов, можно ожидать корректировок декрета № 12 и указа № 166.

— Хочется обратить внимание, что, например, в отношении резидентов «Великого камня» действует так называемая «стабилизационная оговорка», согласно которой в случае, если акты законодательства Республики Беларусь, регулирующие сферу налогообложения, принятые после даты регистрации резидента индустриального парка <> повышают налоговые ставки и (или) вводят новые налоги и сборы (за некоторыми прямо названными исключениями), резидент индустриального парка вправе:

1) не применять нормы законодательства Республики Беларусь, относящиеся к новым налогам и сборам;

2) уплачивать налоги (сборы), ставки по которым увеличены, исходя из их ставок, действовавших на дату регистрации резидента индустриального парка в качестве такового.

В части налогообложения, «стабилизационная оговорка» для резидентов Индустриального парка действует как минимум до 2027 года.

В этой связи юрист рекомендует дождаться изменений декрета № 12 и указа № 166 или появления официальных разъяснений по порядку применения указанных актов во взаимосвязи с Законом № 72. Нельзя исключать, что нововведения не будут касаться действующих резидентов, по крайней мере, «Великого камня», отмечает специалист. Можно предположить их применение только для компаний, которые еще только получат статус резидента в 2021 году.