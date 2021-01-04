Источник материала: БT

В Китае построят самый большой электрический корабль. Сразу несколько крупных китайских корпораций уже приступили к его созданию. Новый корабль получит несколько батарей с общей мощность в 7,5 МВт - примерно такая же суммарно сразу у сотни электромобилей. По словам разработчиков, с помощью нового технологического судна пассажиры смогут путешествовать гораздо быстрее. На нем могут поместиться до 1300 человек, включая экипаж судна. Планируется, что своих первых пассажиров инновационный корабль начнет перевозить с осени этого года.