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В Китае построят самый большой электрический корабль

04.01.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Китае построят самый большой электрический корабль. Сразу несколько крупных китайских корпораций уже приступили к его созданию. Новый корабль получит несколько батарей с общей мощность в 7,5 МВт - примерно такая же суммарно сразу у сотни электромобилей. По словам разработчиков, с помощью нового технологического судна пассажиры смогут путешествовать гораздо быстрее. На нем могут поместиться до 1300 человек, включая экипаж судна. Планируется, что своих первых пассажиров инновационный корабль начнет перевозить с осени этого года.
 
 
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В Китае построят самый большой электрический корабль. Сразу несколько крупных китайских корпораций уже приступили к его созданию. Новый корабль получит несколько...
 
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