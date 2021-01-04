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Пороги выручки для упрощенного налогообложения увеличены в Беларуси
04.01.2021 12:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Предельные пороги валовой выручки для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) увеличены в республике, такая информация размещена на сайте Министерства по налогам и сборам в понедельник.
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Теперь для применения УСН с уплатой НДС порог увеличен с 2 046 668 белорусских рублей до 2 159 235 рублей. Без уплаты НДС упрощенную систему можно применять с 1 481 522 белорусских рублей (ранее 1 404 286), при ведении учета в книге учета доходов и расходов - 817 520 рублей (ранее 774 900).
Перейти на "упрощенку" можно, если выручка за девять месяцев 2021 года не превысила 1 623 479 рублей.
Упрощенную систему налогообложения могут применять организации, передающие в безвозмездное пользование несобственное недвижимое имущество, а также доверительные управляющие, которые сдают в аренду такое имущество.
Также в соответствии с обновленным налоговым кодексом уточнены некоторые аспекты определения валовой выручки и другие нюансы.
Ключевой элемент экономической политики
Президент Беларуси Александр Лукашенко в середине октября прошлого года
"У нас относительно неплохой Налоговый кодекс, но ничего совершенного не бывает, но к этому совершенству надо постоянно двигаться", – подчеркнул белорусский лидер.
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В соответствии с обновленным налоговым кодексом уточнены некоторые аспекты определения валовой выручки и другие нюансы.
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